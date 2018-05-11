中華電信部分地區 周末門市加班處理499申辦

2018-05-11 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中華電信今（11）日宣布，主要都會區周末本來就有部分門市會營業，而針對花蓮、屏東、南投這些區域，中華電信將加開門市周末營業，消化499方案申辦人潮。

中華電信行銷處副總經理林文智指出，客戶較多的門市已經確定會延長營業時間，也會因應實際狀況做因應，有些地理區域是假日本來沒有門市營運，所以會特地加開門市周末營業，例如，花蓮門市原本營業時間是11時到19時，經過人力調度安排之後，會把時間提前到早上9時開始營運，屏東地區則是會早上8:30-12:00營業，詳細資料會在網站做公布。