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科技零售金融勢微 創業家財富來自意想不到新領域

2018-05-11 06:06聯合報 記者孫中英╱即時報導

法國巴黎銀行財富管理發布「2018年全球創業家報告」，發現傳統的「科技、零售、金融」不再主宰收入來源，新一代菁英創業家的新財富，來自一些意想不到的行業，這些領域包括「會計、文化領域以及進出口預測」等。

法國巴黎銀行「2018全球創業家報告」指出，全球創業家收入來源的「產業集中度」正急速下降；從數據來看，在2013年，72%受訪者的收入主要來自「科技、零售、金融」3大領域。但4年後，根據2017年數據，報告發現「沒有任何一個領域」占據受訪者收入來源10%以上。

法國巴黎銀行表示，根據受訪菁英創業家回覆，預計未來收入成長的主要領域分別是「會計(目標成長率22%)、藝術、媒體和運動(目標成長率10.9%)，還有進出口(目標成長10.2%)預測」等。

法國巴黎銀行的「2018年全球創業家報告」，是針對全球2700多位菁英創業家進行調查，這項調查目前已邁入第4年。調查除發現，新一代創業者的收入明顯來自更多元化的產業，也發現創業家們財富的資產投資類別多元，但希望能發揮「正向」影響力。

法國巴黎表示，從平均數據來看，創業家財富投入「房地產和現金」分別占投資組合14%，固定收益占12%、股票占11％、私募股權9%。創業家財富投入傳統金融工具，只各占1成多，但「社會責任投資(SRI)」，卻在菁英創業家投資組合中占了7%，可見菁英創業家力圖透過投資達到最大的社會正向影響力，另外創業家約有5%財富分配給「天使投資」。

報告指出，2017年營收成長，最被看好的產業包括「會計、貿易、能源和醫藥」，但創業家也看好「明日科技」發展。受訪者中，70%表示他們對「虛擬實境(VR)、健康科技(HealthTech)」前景感到興奮，67%受訪者對「人工智慧(AI)」有同等期待。另外，「生物識別支付(Biometric Payment)」則吸引了62%企業家、對「大數據(Big Data)」情有獨鍾的占59%、「自我學習電腦(Self-learning Computers)」有58%，「自動駕駛交通工具(Self-driving Vehicle)」獲得57%創業家關注。

法國巴黎銀行表示，受訪創業家多認為，創新科技能夠在「實現企業潛在收益同時，也幫助社會」；創業家們期望「虛擬實境技術」有助企業向「虛擬辦公室」過度，進而提高通訊效率，減少上班所耗費的時間、花費和能源消耗，此舉也會對環境產生正向、積極影響。

法國巴黎銀行最新報告發現，全球2700多名菁英創業家，看好人工智慧在內的明日科技...
法國巴黎銀行最新報告發現，全球2700多名菁英創業家，看好人工智慧在內的明日科技。記者孫中英／攝影。
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