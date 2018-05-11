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和碩集團2018資本支出超過10億美元

2018-05-11 02:15經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

和碩集團包括鎧勝景碩等子公司，2018年集團的資本支出超過10億美元，由於新材料的出現，鎧勝與景碩等子公司都需要積極轉型，跨入新材料的生產，預期子公司新材料的量產時程在2018第2季底至第3季，若能與和碩的組裝做進一步整合，屆時可望提升和碩的毛利率。

和碩執行長廖賜政今日表示，景碩過去是做基板，隨著軟硬板的出現，景碩必須轉型生產軟硬板，同時，過去機殼的主流是塑膠，隨著金屬機殼成為智慧手機主流，鎧勝也必須積極跨入金屬機殼領域。

和碩財務長林秋炭表示，2018年和碩資本支出為3.5億至4億美元，這與2017年相當，但若扣掉該公司在新店的廠房與研發大樓支出約1.1億美元，其實2018年和碩的資本支出是較2017年減少，並沒有大規模擴產。至於包含子公司在內的集團資本支出，2018年將超過10億美元。

和碩指出，鎧勝2017年把松江廠區搬至鹽城，加上嘉善廠區積極擴充，但是尚未帶進營收，均造成鎧勝2017年營運不佳。至於景碩做基板一、二十年了，但必須轉型升級做新的東西，使得旗下公司均在做轉型升級的事情。

廖賜政說，集團的垂直整合是一定要做的，因為這可以提升毛利率，但是子公司跨入新領域，需要較長的學習曲線，隨著子公司營運效率持續提升，未來可以加深與和碩在零組件的垂直整合，長期仍看好這方面的效益，可以提升和碩的毛利率表現。

和碩鎧勝景碩
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