電信499之亂 全台數千門市人員忙昏
中華電信推出全民適用499元低價吃到飽方案後，台灣大、遠傳馬上跟進，亞太電信及台灣之星也各出奇招，今（10）日全台2,000多家門市全面擠爆，數千門市人員忙昏，連上廁所時間都沒有。
昨日是499元方案限時七天方案的首日，上午客戶人數還可控制，從下午開始甚至是下班後，湧入人潮，甚至有門市拉下一半鐵門，因為光門市內的用戶申辦數量就得處理到半夜，甚至有門市營業到半夜凌晨2時。
今日一早中華電信營運處還沒開門，門外就有排隊人潮，上午8時一開門，號碼牌馬上抽到100號，晚5分鐘上門，前面得等100多人，不少人直呼回家煮個中飯再來都還來的及。
而門市人員也相當辛苦，得清楚告知資費方案內容，查詢用戶合約狀況及解約金額，分析解約重辦499元方案是否划算，更有門市派專人在等待區，解說499元資費方案內容，減少臨櫃辦理的說明時間，加速申辦速度。
市場預期，499元資費可申辦到下周二（15日），由於此次是全民適用，且老客戶續約、老客戶解約申辦、攜碼用戶或新申辦用戶都可適用，更吸引千元以上用戶積極解約重辦，更多人也重新檢視自己的電信帳單，評估一番，最近不少人跟親友碰面，招呼語都是「你辦了嗎？」，並彼此分享怎麼辦比較划算，讓499元資費申辦幾乎成了全民運動，預料熱潮將一路蔓延到下周二半夜。
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