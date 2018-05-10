電信499之亂 全台數千門市人員忙昏

2018-05-10 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信推出全民適用499元低價吃到飽方案後，台灣大、遠傳馬上跟進，亞太電信及台灣之星也各出奇招，今（10）日全台2,000多家門市全面擠爆，數千門市人員忙昏，連上廁所時間都沒有。

昨日是499元方案限時七天方案的首日，上午客戶人數還可控制，從下午開始甚至是下班後，湧入人潮，甚至有門市拉下一半鐵門，因為光門市內的用戶申辦數量就得處理到半夜，甚至有門市營業到半夜凌晨2時。

今日一早中華電信營運處還沒開門，門外就有排隊人潮，上午8時一開門，號碼牌馬上抽到100號，晚5分鐘上門，前面得等100多人，不少人直呼回家煮個中飯再來都還來的及。

而門市人員也相當辛苦，得清楚告知資費方案內容，查詢用戶合約狀況及解約金額，分析解約重辦499元方案是否划算，更有門市派專人在等待區，解說499元資費方案內容，減少臨櫃辦理的說明時間，加速申辦速度。