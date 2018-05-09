2000大企業調查 製造業蟬聯13年冠軍是它

2018-05-09 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



《天下雜誌》「2000大企業調查」結果今天出爐，發現在企業總營收排名上，鴻海以4萬7067.36億元連續第13年蟬聯製造業冠軍。不過整體表現進退並存，鴻海總營收相較於2016年的4萬3587.33億元，雖然成長約7.98%，但獲利僅2.95%，較上年衰退0.46%。第2名仍由和碩聯合科技拿下。廣達電腦則從去年第4名擠進第3名。前10名製造業，僅統一企業一家營收衰退。

天下指出，在製造業獲利上，以稅後純益排行觀察，台積電站穩企業獲利龍頭，但總營收排名較去年退後一名，2017年台積電稅後純益3431.11億元，占製造業總稅後純益1.7兆的19.88%。鴻海排名第2，但稅後純益1387.34億元不到台積電的一半。第3名是台塑石化，稅後獲利801.70億元，第4名是南亞塑膠工業（545.21億元），第5名是台灣化學纖維（544.11億元）。

值得注意的是，原本在總營收排名位居第69名的南亞科技，稅後純益達402.82億元，擠身製造業前十大最賺錢公司的第8名。

天下也發現，去年帶動製造業營收爆發的包括產業控股業、精密儀器和金屬原料業。其中，產業控股以平均營收成長率31.77%排行第1。帶領製造業往前衝的還有精密儀器與金屬原料產業（鋼鐵），產業整體成長分別為19.31%與16.20%，各居第2、第3名。

第4名是平均營收成長率15.39%的電腦系統業。而石化產業原本在2016年的營收成長率名列末段班，卻在2017年一躍高升至第5名，平均營收成長率14.05%，平均稅後純益高達147.84，居所有業別之冠，成為製造業中最賺錢產業的大贏家。