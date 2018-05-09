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Google挑戰付費新聞業務 保證看到真訊息

2018-05-09 09:12經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

假新聞或虛假資訊爆發性成長，成為Google與Facebook等業者積極防堵的項目。Google在美國時間9日的2018 開發者大會中宣布，將推出付費的「Google新聞」服務。

Google指出，更多的新聞報導出現，為了更容易掌握並理解，推出全新的Google新聞，利用最好的AI找出最好的全球記者所做的出色報導。過去Google僅是將合作媒體的新聞組織起來，以便讓讀者容易地看到同一主題的一系列資源。

現在的Google新聞利用AI技術，讀者點閱時持續不斷地傳送行為，經過機器學習去分析，找出故事情節。也就是Google新聞會了解新聞故事發展過程中涉及的人物，地點和事物，並將期間的關聯聯繫起來，綜合訊息後將其整合在一起，以幫助讀者了解發生的情況以及影響或反應。

未來Google新聞會提供五個故事，包括最重要的頭條新聞，本地新聞以及讀者感興趣主題的最新動態；讀者也可以繼續點閱完整報導功能，可以看到來自不同來源，視頻，本地新聞報導，常見問題解答，社交評論以及隨時間推移的故事時間表的標題。

Google期望提供來自網路的最好新聞，以及所有人讀到的內容都是相同的，確保新聞的可信度。

不過相關的服務需要付費，Google並未公布金額，但未來讀者可以利用Google帳戶付費支持媒體。全新的Google新聞即日起開始推出，下周起會在所有Android，iOS和網路上的127個國家／地區提供。

Google開發者大會機器學習
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