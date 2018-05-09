元太與SES-imagotag策略合作 深化物聯網零售市場布局

2018-05-09 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



電子紙領導廠商元太科技與全球領先數位標籤解決方案供應商 SES-imagotag 共同宣佈策略合作，元太將投資2,600萬歐元認購 SES-imagotag 的增資股份，雙方的合作將加速並擴大物聯網零售市場的解決方案發展。

元太科技與 SES-imagotag 已合作多年，主要提供智慧零售標籤市場絕佳的技術解決方案，尤其在 E Ink Spectra™黑白紅及黑白黃三色電子紙的應用導入已取得顯著的成績，本次元太科技與 SES-imagotag 在產業與業務上的合作將能結合雙方公司核心專業，加速於電子紙與智慧零售應用的產品與市場發展。元太科技將充份運用電子紙於物聯網應用的價值，SES-imagotag 將向全球提供最佳與最高效的智慧零售解決方案，加快其進入市場的速度。

元太科技總經理李政昊說：「元太科技致力與智慧零售生態圈的供應鏈夥伴建立緊密的合作關係，我們對於電子紙在智慧零售產業發展相當看好，很高興能透過策略投資的方式與 SES-imagotag 深化合作關係。藉由 SES-imagotag 全球領先智慧零售解決方案的專業經驗，元太科技與 SES-imagotag 將能共同擴大電子紙顯示器於智慧零售市場的應用。同時，元太科技也將持續於新零售產業投入更多資源。」

SES-imagotag 集團董事長暨執行長 Thierry Gadou 說：「本次合作將推展 SES-imagotag 與元太科技至更深層的合作關係。物聯網零售市場正在快速的成長，我們雙方共同建立絕佳的技術，這項長期的策略結盟，將為雙方帶來無以計數的綜效。」

這次元太科技與 SES-imagotag 的策略合作是由元太科技100%持有的永餘公司來投資 SES-imagotag，投資金額約為2,600萬歐元，每股價格為30歐元。本次增資合作案仍需在 SES-imagotag 於今年6月22日舉行之臨時股東會通過核可，相關程序將於取得股東會同意後完成。

通過此案，元太科技與 SES-imagotag 將成為策略合作夥伴，元太科技為智慧零售領域提供電子墨水技術，而 SES-imagotag 做為智慧零售領域的主要智慧標籤供應商之一。