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超級電腦「台灣杉」 5月加入科研服務行列

2018-05-09 02:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

為解決國內高速計算資源不足的問題，國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）建置新一代Peta級高速計算主機，並以台灣特有物種「台灣杉TAIWANIA」命名，期望此Peta級超級電腦就像台灣杉一樣，做為穩固台灣科技研究之重要基石。國研院昨（8）日宣布台灣杉加入科研服務行列，提供國內重要及前瞻研究之需求。

國研院指出，「台灣杉」計算能量大約為國網中心原有御風者ALPS高速計算主機的7倍。「台灣杉」除了速度更快，並具有更節能、機櫃占地面積更小、更好用及更安全的特點。在節能表現上，其能源效率達4 GFLOPS/W，和御風者相較，每瓦的運算量提升近10倍。同時因採高密度設計，台灣杉僅使用了18個機櫃，占地約10坪面積，僅為御風者主機的三分之一。

國內頂尖科研平台有了台灣杉加入，將可大力支援國內各界挑戰更困難與複雜的多元研究課題，協助增進研究的精度與廣度。以空汙PM2.5之分析為例，透過台灣杉的高速計算能力，可以納入更多汙染因子進行計算，更準確、迅速地分析更大範圍的空汙分布趨勢，協助政府進行空汙模擬與預警。

此外，在國際爭相發展的精準醫療課題上，台灣杉可大幅縮短基因體解碼與疾病診斷的時間；在腦科學議題也可協助國內的頂尖研究團隊從只有13萬個神經元的果蠅腦，跨進有7000萬個神經元的小鼠腦神經網路圖譜繪製工作，對帕金森氏症、阿茲海默症等進行更深入的研究。其他如氣候變遷的探討、量子化學及高能與天文物理的科學探索，或貢獻文創娛樂、發掘尖端材料、改善產品開發與製程的產業應用等，台灣杉都能開展更寬廣的應用空間。

國內首部對外公開服務之Peta級超級電腦台灣杉。圖/國研院提供
國內首部對外公開服務之Peta級超級電腦台灣杉。圖/國研院提供
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台灣杉空汙PM2.5
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