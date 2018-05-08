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高市築巢引鳳有成 半導體產業形成聚落

2018-05-08 19:24中央社 峰高雄8日電

高雄市推動高科技產業不遺餘力，在築巢引鳳政策下，自2006年以來，吸引華邦電半導體業者投資高雄，總投資額近新台幣達5000億元，讓半導體產業聚落儼然成形。

日商三井化學集團旗下台灣東喜璐機能膜公司在南科高雄園區舉行高雄工廠一期新建工程今天上午動土，斥資17億元，明年9月將投產，生產半導體製程用的ICROSTM膠帶。這是三井化學集團首次將半導體製程用膠帶在海外設置的第一個生產據點，為高雄半導體產業捎來「春燕」消息。

三井化學生產的ICROSTM膠帶主要使用於矽晶圓背面研磨製程，並在全球居於領先地位，目前僅在日本名古屋工廠製造。因行動裝置規模增加以及未來大數據、物聯網等需求，將帶動半導體需求增加，這次投資高雄可望增加ICROSTM膠帶的年產能達380萬平方公尺。

此外，半導體大廠華邦電總投資額3350億元的晶圓廠投資案去年9月宣布落腳高雄，預計今年第二季在南科高雄園區動土，占地25公頃，可提供2500人就業機會，為高雄半導體產業發展注入一劑強心針，這是高雄高科技電子產業有史以來最大規模的單一投資案，彌補台積電未選高雄設廠的遺憾。

封測大廠日月光繼在楠梓加工區二園區擴廠後，今年3月初與日商TDK合資在楠梓加工區成立日月暘電子公司並招兵買馬，進一步提升製程競爭力及產能。

高市經發局指出，高雄電子產業以往以面板、半導體封裝為主，華邦電落腳南科高雄園區後，另一國際大廠默克化學也選擇南科高雄園區成立亞洲區IC材料應用研發中心，有助打造高雄成為半導體產業聚落。

經發局長李怡德表示，高雄目前已有完整的光電半導體產業聚落，近年陸續吸引更多業者投資。2006年至今，廠商預計投資近5000億元，其中華邦電、群創、熒茂、日商賽諾世、東麗尖端薄膜、德商默克集團在南科高雄園區投資設廠；日月光、恩智浦，以及日月光與日商TDK合資成立的日月暘電子公司持續在楠梓加工出口區設廠投資，高雄半導體產業聚落已然成形，即將開花結果。

李怡德分析，高雄已從生產基地轉型為研發基地，因應產業發展用地擴增需求，市府正積極爭取高雄科學園區第二園區設置於橋頭新市鎮，以串連楠梓加工區及南科高雄園區，形成半導體產業廊帶，擴大半導體聚落成形戰果。

另外，高市府曾針對如何吸引年輕人回流高雄進行研究發現，半導體產業促進就業果效是石化業等傳統產業的3．2倍，市府未來也將持續加強為半導體產業築巢引鳳。

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