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調解部分成立 李敖非婚生女李文歡呼：我要變台灣人了

微軟創新論壇 遠傳秀AI實力

2018-05-08 19:27中央社 台北8日電

遠傳電信總經理李彬今天出席微軟在北京舉行的「亞洲研究院創新論壇」，她指出，遠傳將積極布局AI應用市場，運用創新技術，將更多台灣經驗輸出國際。

微軟今年在台投資設立「微軟AI研發中心」時，攜手遠傳為電信產業首位夥伴外，此次遠傳也獲選成為台灣唯一參與微軟「亞洲研究院創新論壇」的「創新匯」成員，總經理李彬今天出席微軟在北京舉行的「亞洲研究院創新論壇」。

創新論壇是微軟亞洲研究院為「創新匯」成員舉辦的年度技術活動，李彬表示，雲端運算、大數據、人工智慧等是物聯網及工業4.0發展的核心，也是遠傳近年來致力經營與發展的領域。

她指出，遠傳在物聯網與智慧城市領域深耕多年，無論是創新應用、新技術研發與AI人才培育上也投注許多資源，希望能以微軟在AI領域的技術和突破性的科研成果，銜接遠傳長期投入的物聯網產業應用、大數據平台的建置以及ICT整合能力，打造出更符合各產業真實情境的AI創新應用與解決方案。

今年遠傳與微軟在2018智慧城市展中合作展出架構於Azure雲端平台上的兩項AI雲應用，「AI幸福指數」透過AI人臉辨識技術即時偵測年齡、性別與情緒等特徵，結合大數據分析，可應用於企業與公部門進行人流判斷、精準行銷、差異化服務與政令宣導等。

而「AI智能工安」則可運用於監控危險場域避免工安意外，例如危險物料儲放區，當人員進入或危險物料傾倒即發出告警。未來遠傳也將整合集團資源持續發展AI於不同產業如製造、醫療、零售及智慧城市等領域實際應用。

她也期待，透過雙方在創新研發能力與產業經驗上的加乘效果，掌握各產業特性與客戶需求，讓AI技術從軟體應用領域，延伸到更多企業實際應用場域與全球接軌。

遠傳電信微軟智慧城市
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