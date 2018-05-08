六角全球展店有成 4月營收大增逾60%

2018-05-08 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



餐飲集團六角今（8）日公告4月合併營收2.91億元，年增61.65％，累計前四月合併營收達10.8億元，年增率高達53.57％，均創歷史新高紀錄。

六角表示，年初併購效益加上全球展店推動，同時邁入產業旺季，本業成長動能強勁，帶動4月單月及前四月累計合併營收衝刺。

六角指出，營收成績開出紅盤，主要成長動能來自於年初併購中國杭州瑞里以及全球擴張展店帶來的正向效應，同時產業時序進入旺季帶動營收看俏。

「Chatime日出茶太」拓展海外版圖腳步加速，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國杭州、日本橫濱、東京、韓國大邱等地，四大洲全面布點，平均一天開設1.5新店。加上年初併入事業版圖的「黑瀧堂」及「果麥」，中國市占率亦呈現高速成長，台灣Bubble Tea珍珠奶茶的風潮再度席捲全球。

除積極拓展日出茶太品牌外，六角也將加速旗下「Bake Code烘焙密碼」的展店腳步，歷經三年營運優化調整後，台北西湖店於5月2日正式開幕。六角表示，開幕表現優於預估，看好其營運成長動能，預期將成為下一個明星品牌。

展望第2季將邁入產業市場旺季，茶飲、甜品及餐食需求均旺盛，加上六角旗下各品牌全球展店腳步不停歇，將有助於營業收入的提升。法人認為，六角挾多角化品牌競爭優勢，成長動能可望逐季續升。