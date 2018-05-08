聯詠受惠新機備貨 第2季營收上看增23%

2018-05-08 17:47 中央社 新竹8日電



聯詠第1季稅後淨利新台幣9.16億元，季減3成，年減1.32%，每股純益1.51元。受惠新手機備貨需求強勁，聯詠第2季展望樂觀，預期季營收將季增19%至23%。

受淡季效應及工作天數減少影響，聯詠第1季營收滑落至104.66億元，季減12.43%，也較去年同期減少4.15%，稅後淨利9.16億元，季減3成，年減1.32%，每股純益1.51元。

展望未來，聯詠總經理王守仁表示，第2季面板驅動IC與系統單晶片產品業績可望同步成長；其中，面板驅動IC產品業績成長將大於系統單晶片。

面板驅動IC產品中，王守仁說，隨著客戶3月及4月陸續推出新機，受惠備貨需求強勁，手機面板驅動IC將是第2季業績成長力道最強的產品線。

聯詠4月營收攀高至41.75億元，月增10.34%，也較去年同期成長6.79%，並為6個月來新高水準；聯詠預期，整體第2季營收將約125億至129億元，將季增19%至23%。

王守仁表示，面板驅動IC與觸控整合單晶片(TDDI)產品擴展速度比預期快，第1季單季出貨量逾1000萬套，第2季單月出貨量便將可突破1000萬套，全年總出貨量不排除有機會挑戰1億套。

因應矽晶圓、記憶體與被動元件等成本增加，王守仁說，目前正與客戶溝通調整產品售價。

王守仁表示，目前美國與中國大陸貿易關係緊張仍未對業績造成影響，現階段還未看到特別負面影響因素，預期下半年營運表現將可優於上半年。（編輯：林興盟）