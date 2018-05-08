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台馬共創智能新商機 工研院新南向添戰果

2018-05-08 16:13經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為推動台灣科研成果輸出海外市場，工研院攜手產業與跨法人單位，積極搶攻馬來西亞當地創新商機！

在工研院副院長張培仁與馬來西亞投資發展局（MIDA）執行長拿督阿茲曼的見證下，由工研院國際中心主任王韶華及馬投局前瞻技術及研發主任Jeyasign Nair，7日於吉隆坡共同簽署合作備忘錄。雙方將針對智慧製造、物聯網及循環經濟三大前瞻領域進行合作，未來更可望在馬國建置工業技術示範場域，期能創造經濟發展新模式，強化我國的新南向戰略布局。

台灣是馬來西亞第四大投資國，每年有超過一萬七千名馬來西亞學生來台留學，而台馬之間不僅在經貿與文化上互動密切，科技研發也多有交流，工研院之前亦曾利用生物網膜（BioNET）技術，協助馬國處理工業廢水問題。

工研院副院長張培仁表示，此次馬投局與工研院的合作，正是看重台灣在智慧製造及資通訊產業在全球競爭力的評比表現能帶動馬國製造業的轉型與升級，加快邁向工業4.0的腳步。他更指出，台馬在科技研發與產業上具優勢互補作用，相較於台灣天然資源匱乏，馬國天然資源豐富，具備木材、橡膠、棕櫚油與石化等原料；而馬國期望重點發展的電子、電機、化學跟紡織等製造業，也正是台灣的優勢所在。因此，工研院與馬投局的合作，除了擴大雙方在技術研發合作效益之外，更期盼協同台廠製造業供應鏈，搶攻當地智慧製造、智慧物聯網及循環經濟等創新商機。

馬來西亞投資發展局是外資進入馬國的單一窗口，亦是當地引進國外先進技術的重要平台，工研院國際中心主任王韶華去年11月還率團赴馬，與該局執行長拿督阿茲曼討論國際合作細節，方促成此次雙方的合作。

馬來西亞投資發展局執行長拿督阿茲曼表示，近年來馬國積極推動經濟轉型與產業升級，希望能加速發展高附加價值產業，促進整體經濟與人均收入的成長，以期擺脫依賴天然資源為主要經濟命脈的困境。他強調，未來將借重工研院過去為台灣工業發展升級的實務經驗，協助馬國經濟轉型，進而促進台馬在科研及產業發展上的連結，包括共享資源、人才與市場，為雙方創造互利共贏的新合作模式。

工研院與馬來西亞投資發展局將針對智慧製造、物聯網及循環經濟三大前瞻領域進行合作，...
工研院與馬來西亞投資發展局將針對智慧製造、物聯網及循環經濟三大前瞻領域進行合作，期能創造互利共贏的新合作模式。工研院／提供
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馬來西亞工研院製造業
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