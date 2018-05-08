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宏達電VR獲外資讚許 隱憂未除降目標價

2018-05-08 13:07中央社 台北8日電

宏達電VIVE FOCUS進入企業應用VR解決方案市場。圖／宏達電提供
宏達電VIVE FOCUS進入企業應用VR解決方案市場。圖／宏達電提供
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宏達電首季靠Google銀彈，每股大賺25.7元，外資讚許HTC是高階VR市場領導者，但高規高價可能局限發展，目標價從82元調降至70元，宏達電今天股價反映首季轉盈，盤中漲逾4%。

宏達電首季靠Google銀彈挹注業外進帳，每股大賺25.7元，終結連11季虧損，宏達電今天股價盤中漲逾4%，最高至59.5元，在60元大關前仍止步。

美系外資出具報告指出，宏達電首季業績遠超乎市場預期，在資產負債表上，公司現有淨現金為新台幣458億元，幾乎相當於465億元的市值，顯示宏達電市值已下降至與現金水位相當。

美系外資認為，宏達電虛擬現實（VR）初期宣傳期已過，需要展示產品創新以振興成長；反映較弱的首季本業和較低的智慧機和VR銷售量，外資下調2018年至2019年獲利預測，也將宏達電目標價從82元調降至70元，重申「中立」評等。

另外，美系外資認為，HTC在新店的總部有資產題材價值，占地面積約8300平方米，總建築面積近8.5萬平方米，HTC目前出租給Google部分辦公空間。

美系外資看好，HTC仍然是高端VR市場的領導者，但是，HTC似乎更快地燃燒現金，長遠來看不太可能成為可持續的商業模式，Vive Pro售價為799美元，受到專業玩家歡迎，但高規格和高價位可能會局限市場發展。

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