食農教育科研成果 農業大數據助行銷

2018-05-07 21:12 中央社 台北7日電



農委會今天舉辦食農教育科技研發計畫成果發表會，透過產官學力量，將農業大數據結合資料科學，建立食農教育推動體系。

農委會今天在農委會3樓國際會議廳舉辦「食農教育科技研發計畫 創新應用成果」發表會。

農委會資訊中心主任蕭柊瓊表示，農委會自106年6月啟動食農教育科技研發計畫，初步成果包括利用農業大數據了解消費市場動態、透過資料敘事協助生產者行銷及建置食農教育教學資源平台推廣食農教育。

蕭柊瓊說，與財政部財政資訊中心合作，運用電子發票資料及資料科學技術，進行農產品消費者行為分析等研究；民眾也可透過預測模型掌握零售價格的資訊。

世新大學資訊傳播學系副教授阮明淑表示，農民白天務農，晚上要行銷是很不易的事，為找出推廣農業故事的重點，因此從研究出發，找出寫文案和拍片要注意的關鍵因素與敘事結構，讓農民運用簡單的工具輕鬆說故事。

烏龍茶茶農張立欣表示，之前僅是隨意拍攝沒注意行銷重點，透過農產品影像敘事課程學習到如何行銷吸引消費者，例如之前顧客可能會質疑「你真的是農民嗎？」但現在顧客了解茶葉製作過程會比較願意買單。

台灣師範大學人類發展與家庭學系教授林如萍表示，食農教育教學資源平台涵蓋「農業生產與環境」、「飲食、健康與消費」、「飲食生活與文化」三大面向，豐富的素材有助於教學現場使用，希望讓小孩從小就理解農業生涯的各個面向。