OPPO旗艦R15登台 全年銷量力拚守穩

2018-05-07 19:57 中央社 台北7日電



OPPO R15 OPPO／提供 分享 facebook

OPPO今天在台發表旗艦機R15，今年預計推出4至5款產品，後續也不排除推出2萬以上高價旗艦機，而今年台灣智慧機銷量恐進一步下滑的情況下，OPPO銷量力拚持平。

OPPO代言人蕭敬騰今天中午率領YouTuber在信義區大跳手勢舞為R15登台造勢，OPPO接續於下午舉行發表會，端出年度旗艦機R15與R15 Pro兩種版本登台。

OPPO台灣資深銷售暨產品總監許進榮今天受訪時表示，OPPO首度規劃R15、R15 Pro雙機上陣，較看好新台幣1萬5000元區間的重點市場，過去OPPO R11就在這個區間表現很好，OPPO在台灣產品策略還是以R系列、A系列為主軸，今年預計會推出4至5款產品，至於是否有會推出2萬元以上的高階產品，也在持續規劃中。

OPPO目前在台灣通路布局上，體驗店52家，其中包含3家服務中心，分別位居北、中、南，今年最多再增加3家通路，總數達55家。

然而，針對台灣電信業者近期深陷低價吃到飽風暴，許進榮認為，影響的以系統業者的銷售為主，一般通路「目前看來還好」，且中華電5月推出的軍公教購機599專案就必須綁手機，期望智慧機市場回溫。

不過，台灣智慧機市場銷量急凍，許進榮分析，有通路商預測全年銷量會下降5至10%，OPPO去年在台灣市場成長，今年會力拚與去年持平。