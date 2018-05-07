錸德獲Panasonic歸檔光碟代工訂單

2018-05-07 17:05 中央社 台北7日電



錸德深耕利基型碟片市場有成，繼專業光碟片接獲大單後，今天再宣布成為Panasonic海外歸檔光碟的海外唯一生產伙伴，預計7月量產300GB歸檔光碟。

錸德科技今日宣布成為Panasonic當前集團之外唯一海外代工廠，預計7月開始量產300GB歸檔光碟(Archive Disc，簡稱AD）。亦成為AD歸檔光碟兩大規格制訂者以外，全球第一家擁有AD量產線與技術的專業光碟製造廠。正式邁向B2B專業市場最高領域。

AD歸檔光碟是由Panasonic與Sony共同聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟。

日本最高端光碟與光碟機兩大集團，注入龐大技術開發及資源，自2013年7月開始聯合研發AD，為全球光碟做出重大的貢獻，並於2015年底完成了300GB（單碟記錄容量）光碟的標準，根據兩家公司的新聞發佈資訊，Archive Disc容量未來規劃發展至1TB。

針對大型（雲端）資料中心長達數十年的安全儲存需求，AD歸檔光碟為一次寫入型儲存媒體，可有效防止駭客進行資料覆寫或資料偽造。在特定條件下，Panasonic AD的平均使用壽命預計達100年以上。與需要定期移轉資料的傳統媒體相比，使用壽命長的AD歸檔光碟沒有資料移轉成本，加上可在室溫下對松下歸檔光碟進行操作的特性，亦大幅降低機房設施溫度控制的能源電力成本。

AD歸檔光碟其超大容量、極高速存取、防駭客、易保存與長壽命，將可巨幅降低大型資料中心備存歸檔的成本，已成為許多需要長期資料儲存的企業和政府機構所採用。

Panasonic儲存媒體事業開發中心所長古川厚表示，與Ritek合作，成為AD業務的第一家海外公司。 希望透過運用Ritek的技術、製造能力和光碟基礎設施以滿足現正高速成長的資料中心需求。

錸德表示，AD超大容量光碟的資料歸檔系統，將是大型（雲端）資料中心長達數十年的安全儲存需求的最佳解決方案，將會是取代LTO成為資料歸檔的最佳儲存媒體，並以超乎市場預期的速度成長。

錸德指出，隨著高技術門檻的B2B專業光碟儲存市場的需求興起，將會不斷投入此一市場的技術發展，未來亦將會導入更大容量的記錄型光碟技術，讓錸德可以在B2B專業市場，伴隨Panasonic龐大的技術與業務能力，開創更璀璨的營運展望。