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張忠謀：美中貿易戰這次不會那麼友善

2018-05-07 12:27中央社 倫敦7日專電

台積電董事長張忠謀。 圖／聯合報系資料照片
台積電董事長張忠謀。 圖／聯合報系資料照片
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台積電董事長張忠謀接受英國「金融時報」訪問指出，美中貿易戰是他未曾面臨過的挑戰，「這次可能不會那麼友善，現在看起來就不太友善」。很可能影響蘋果（Apple）供應鏈。

張忠謀受訪表示：「這是一項新挑戰，我過去不曾面臨過，但我的接班人必須面對這些風險。他們要怎麼做？我不知道。」

全球最大的兩個貿易體貿易戰山雨欲來，美國要求中國在2020年之前，必須將年度對美貿易順差的規模減縮至少2000億美元。

台積電（TSMC）是蘋果iPhone處理器的最大代工商，台積電330億美元的年營收有一半來自行動裝置，若美國加大關稅，手機供應鏈受影響的層面恐更廣。張忠謀表示：「產品最後組裝主要在中國大陸完成，因此美中貿易爭端恐怕也會影響我們。」

張忠謀也表示，美中的對峙情勢，可能會變得比他在1970年代經歷的美日貿易戰更糟。張忠謀當時擔任德州儀器（Texas Instruments）半導體集團總經理。

他表示：「日本和美國當時非常和平、圓滿地解決問題。這次可能不會那麼友善，現在看起來就不太友善。」

根據報導，荷蘭國際集團（ING）大中華區經濟學家潘恩（Iris Pang）表示，美國對中國電子產品課以新關稅，將會使許多從中國銷往美國的電子零組件成本提高。

元大證券分析師卡歐（Sam Kao）則表示，在中國之外，沒有大規模生產基地的蘋果供應商面臨最大風險。他指出，包括富士康（Foxconn）、和碩（Pegatron）和緯創資通（Wistron）都可能承受壓力。

國際信評機構穆迪（Moody’s）分析師表示，部分與科技相關的中國製造商將受到美國新關稅措施的「直接衝擊」，不過光檢視這些製造商受到的衝擊，會「低估」這對中國經濟造成的影響。

不過，摩根大通（JPMorgan）太平洋科技基金（Pacific Technology Fund）的投資組合經理柯克斯（Oliver Cox）表示，儘管新關稅短期內會對蘋果製造成本壓力，但他不認為會有長期影響。

他表示，蘋果和蘋果供應鏈「過去在應付變化、壓低成本方面，展現出很大的彈性」。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）駐台北分析師艾布蘭（Randy Abrams）表示，中國和美國「目前為止都避開了關鍵的高產量科技類別，因為雙方的供應鏈彼此依賴。」

他表示：「第一輪關稅排除智慧型手機、筆電、平板電腦等，只涵蓋電視等主要科技消費產品，而蘋果並非供應商，因此這對蘋果與蘋果供應鏈的成本影響應該有限。」

不過，經濟學人資訊社（EIU）亞洲區主管林康德（Duncan Innes-Ker）指出，即便關稅被設計成對蘋果等公司衝擊最小化，「部分零組件供應鏈幾乎確定仍會受到影響」。

他表示：「蘋果的最終產品或許能逃過撒出的關稅大網，但許多零組件供應商會受波及，因此供應鏈仍無可避免會受到一些影響。」

林康德說，如果中國為了施壓華府，「而讓在中國的美國廠商日子不好過」，蘋果可能面臨更大風險。「對於蘋果而言，中國既是重要的生產基地，也是重要市場，這會對公司造成重大風險。」

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