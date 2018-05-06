親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

桃園八德考區停電逾1小時 影響2300名統測考生

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

韓中合作 台面板廠搶高階及日系市場

2018-05-06 18:14中央社 台北6日電

南韓三星、樂金與中國面板龍頭京東方合作。 美聯社、路透
南韓三星、樂金與中國面板龍頭京東方合作。 美聯社、路透
分享

南韓三星、樂金與中國面板龍頭京東方合作，IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，京東方10.5代新廠良率優於預期，已供應韓電視面板，台廠只能搶高階面板市場，及日系品牌。

謝勤益今天接受中央社記者訪問時表示，京東方10.5代新廠今年3月量產，5月產能已趨穩定，表現明顯優於預期；因此已成功供應65吋電視面板給南韓三星、樂金兩大電視品牌，但因屬中低階面板，台灣面板廠仍可透過產品差異化，持續對南韓品牌供應高階面板，並把握索尼等日本品牌客戶。

他指出，台灣面板廠友達光電（2409）生產量子點電視面板、曲面電視面板，這些都屬產品差異化，群創光電（3481）以經濟切割主導市場的尺寸規格，這是產品差異化，再加上客戶的差異化，應可緩和陸廠的競爭，尤其日系電視品牌不買京東方面板，台灣面板廠可以爭取提高供貨比例。

謝勤益說，京東方面板產品線齊全，10.5代廠主攻65吋電視面板，福清8.5代廠主攻43吋、合肥8.5代廠鎖定49吋、55吋、北京8.5代廠提供32吋面板。

謝勤益表示，京東方生產面板供應南韓三星、樂金電視品牌，中國10大電視品牌除TCL採用自家面板廠華星光電生產的面板之外，其他9家電視品牌都有用到京東方的面板。台灣面板廠面對陸廠競爭，產品差異化是必須要走的路。

電視面板京東方南韓
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

中韓面板龍頭傳結盟 台廠友達、群創首當其衝

2018-05-06 00:33

中韓面板大廠若合作 台太陽能LED血淚史恐重演

2018-05-06 00:31

Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05

致勝心法／創新就是解決消費者痛點

2018-05-06 00:01

源思科技守護企業 揪科App機密不外洩

2018-05-06 00:01

中韓面板龍頭結盟 恐衝擊台廠

2018-05-05 23:50

張汝京入職青島大學 任微納技術學院終身名譽院長

2018-05-05 17:24

台灣夏普將滿周年 桃機空清屋啟用倒數

2018-05-05 12:54

台達電進駐群聚效應 將催生AI聚落

2018-05-05 01:33

聯發科出貨中興 經部放行

2018-05-05 01:33

佳世達董座土雞精神組 台灣最強智慧醫療艦隊

2018-05-04 09:43

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46

台達電大投資 北中南擴廠

2018-05-05 01:33
看更多

熱門文章

中韓面板龍頭傳結盟 台廠友達、群創首當其衝

2018-05-06 00:33

中韓面板大廠若合作 台太陽能LED血淚史恐重演

2018-05-06 00:31

蔡總統遠眺風機：聲音會不會很大？

2018-05-05 23:40

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

連維護費都不交 紙上公司變幽靈公司 OBU大減5萬戶

2018-05-05 22:09

投保住院醫療險 金管會：注意七大要點

2018-05-06 13:55

OIU業績吹冷風 首季3公司掛蛋 還是靠陸客撐盤

2018-05-06 06:48

中韓面板龍頭結盟 恐衝擊台廠

2018-05-05 23:50

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03

赴歐旅遊、自由行成趨勢 觀光博覽會業者搶商機

2018-05-06 01:13

全台25大夜市貢獻國庫2.3億 逢甲夜市第一

2018-05-06 00:01

一輩子需百萬醫療費 保險公司推終身理賠無上限

2018-05-06 11:28

蔡總統：5.5GW風電 2025年達陣

2018-05-06 01:10

洗錢防制清查 3成OBU帳戶被關掉

2018-05-05 23:23

防洗錢 西聯匯款6月15日起只剩京城銀服務

2018-05-05 23:29

服務遠道而來的新朋友 京城銀將繼續提供西聯匯款服務

2018-05-05 22:08

金價回檔 專家：可分批購入

2018-05-05 21:31

智慧機械展周三登場 台廠秀智造升級成果

2018-05-06 00:33

匯市最前線／台幣短線估走揚

2018-05-06 00:27

美徵鋼鋁關稅 我持續爭取豁免

2018-05-05 23:34

美鋼鋁稅 籲我釐清「含中成分」

2018-05-06 00:10

Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05

元大人壽：每人平均一生要負擔125.6萬元醫療費

2018-05-05 19:16

國人持有高收益債比重大減14% 新興市場債倍增

2018-05-05 22:52

傳統旅遊業者強打服務牌 力抗訂房網

2018-05-06 01:13

市場不確定風險消彌 金價回檔幾乎回吐全數漲幅

2018-05-05 21:31

5月報稅別忘大陸所得 併入綜所稅免挨罰

2018-05-05 19:41

國人布局境外基金 至少有一半放債券

2018-05-05 22:52

源思科技守護企業 揪科App機密不外洩

2018-05-06 00:01

車載系統升級 提升自駕安全

2018-05-06 00:24

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

2018-05-06 14:52

上月出口7日公布 估增兩位數

2018-05-06 01:13

迎接電動車新生活 台電中油全面備戰

2018-05-06 15:07

影／「權民搶百萬」權證講座 朱成志：台股6月轉好

2018-05-05 21:06

夜市開立發票業者 僅占三成

2018-05-06 00:01

致勝心法／創新就是解決消費者痛點

2018-05-06 00:01

水果變身高單價精品 要價不斐消費者仍趨之若鶩

2018-05-06 12:11

精準空間定位 實現萬物互聯

2018-05-06 00:24

原能會：核二2號機再轉審查 還在等台電資料

2018-05-06 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top