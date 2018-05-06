擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02 中央社 台北6日電



電動機車電池公版規格目前呈現雙龍搶珠的態勢，由Gogoro、光陽(Kymco)爭搶話語權，但未來如何推廣電動機車普及化，Gogoro與光陽的策略卻是大不同。報系資料照 記者游明煌／攝影 分享 facebook 電動機車電池公版規格目前呈現雙龍搶珠的態勢，由Gogoro、光陽(Kymco)爭搶話語權，但未來如何推廣電動機車普及化，Gogoro與光陽的策略卻是大不同。

Gogoro創辦人陸學森出身3C產業，第一次創業卻選擇電動機車，他說，Gogoro一開始，就是想做智慧能源平台的生意。

陸學森表示，能源管理存在於每個人的日常生活中，尤其是交通能源相當於占一個人整天消耗能源的40%至50%，一般人面臨到的汙染問題，正是存在你我身邊的問題。不過，等陸學森將整個能源管理的解決方案都構築好之後，他才發現，現在的環境根本沒有可以落實之處，「電動機車」反而成為陸學森的實驗場域。

反觀光陽本來就是機車製造業出身，在市場趨勢轉向電動機車之際，將研發能量轉向電動機車是理所當然。

光陽董事長柯勝(峰)認為，光陽要成為全球化的機車品牌，必須做到3件事：有旗艦級車款、有屬於自己的車聯網及電動機車產品。其中，光陽重型機車旗艦AK550在全球銷售傳出佳績，各產品最頂級的車款也陸續搭載Noodoe車聯網，在推出電動機車營運模式後，也等於放上了最後一塊拼圖。

只不過，光陽是有55年歷史的機車老店，在行銷資源上終究比Gogoro來得雄厚，在歐洲、中南美洲、中國大陸，光陽都有配合的經銷體系。

根據光陽規劃，新一代車聯網noodoe navigation將在5月底開放下載，6月將正式發表Ionex在台灣完整方案，預計在3年內推出10款電動機車、在20國建立充換電網路，並訂下銷售量達50萬台的目標。

Gogoro則是將台灣當作是全球示範市場，搭上環保意識及具創意的客製化車身設計，以及獨特的換電模式，成功的為電動機車打下一片天。Gogoro在歐洲則與德國Bosch合作，在德國柏林、法國巴黎推出共享機車服務；亞洲則在日本石垣島也能看到Gogoro的蹤跡。

陸學森指出，印度有台灣16倍市場規模、越南有4倍，東南亞整個更是台灣的17倍，同業若能共同搶攻更大的海外市場，對台灣產業與全球的環境意義更重大。