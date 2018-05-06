親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03中央社 台北6日電

在行政院宣示2035年全面使用電動機車後，代表17年後現有的燃油機車將走入歷史，...
在行政院宣示2035年全面使用電動機車後，代表17年後現有的燃油機車將走入歷史，要如何讓消費者換車？業者普遍認為，價格將是推動消費者「由油轉電」的主因。報系資料照。 記者游明煌／攝影
分享
在行政院宣示2035年全面使用電動機車後，代表17年後現有的燃油機車將走入歷史，要如何讓消費者換車？業者普遍認為，價格將是推動消費者「由油轉電」的主因。

目前市面上銷售量最具規模的電動機車以Gogoro莫屬，至今累積銷量超過6萬台。不過3年前當Gogoro 1推出的時候，就算有環保署、工業局及縣市政府補助，售價還是讓消費者下不了手；直到推出Gogoro 2大幅採用公版零件後，才把補助後價格壓至新台幣5萬元以下，刺激買氣爆發。

國內機車龍頭光陽工業(Kymco)董事長柯勝(峰)也認為，現在已經是推出電動機車「對的時間」，不但消費者環保意識抬頭，願意嘗試換購電動機車，市場氣氛已經偏向「電動機車比較好」，天時、地利、人和一應俱全。

柯勝(峰)指出，燃油機車在環保要求愈來愈高下，未來售價只會愈來愈貴，反倒是電動機車現在雖然得靠補助才好賣，但隨著銷量逐漸增溫，生產的規模經濟將逐漸浮現，未來售價可望愈來愈低，兩者價格將出現黃金交叉。

舉例而言，目前國內熱銷的燃油機車山葉(YAMAHA)要價約新台幣8萬元，與Gogoro 1系列補助後的價格已經相差無幾，比Gogoro 2系列補助後價格則貴了3萬元，對於原本騎燃油車的消費者而言，換騎電動機車還可兼顧環保，動機已經相當足夠。

除了價格的因素之外，兩大廠商光陽、Gogoro都朝換電/充電雙軌並行的發展方向，也讓未來電動機車的發展更趨於一致。

以「充電為主、換電為輔」的光陽雖然採用充電模式，但因設計內建的核心電池，讓車在沒有裝電池的情況下，還能騎乘約20至25公里，加上電池快充1小時就能充飽約8成的電力，相對於在電池全部充飽電的狀況下可騎乘約90公里，但考量消費者「不是每次騎都得有100公里的續航力」，其實每天充電就能滿足通勤族的需求，且每顆電池才5公斤，帶回家充電負擔不大。

至於以「換電為主、充電為輔」的Gogoro在3年內已建置520座換電站，位於台灣西半部的車主，超過一半能在2公里內找到換電站，74%的車主可以在5公里內換到電池，加上隨車電池充電器，即使車主在不方便到換電站時，仍可使用一般110V插座進行充電，充電6小時可充約82%電力。

雖然政府目前對於採用哪種電池做為公版尚無定論，但可以預見的是，同時兼具充電/換電的模式將可廣納最多的消費者需求，一旦公規確定，就是業者百花齊放的時候。

電動機車Gogoro環保
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

中韓面板龍頭傳結盟 台廠友達、群創首當其衝

2018-05-06 00:33

中韓面板大廠若合作 台太陽能LED血淚史恐重演

2018-05-06 00:31

Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05

致勝心法／創新就是解決消費者痛點

2018-05-06 00:01

源思科技守護企業 揪科App機密不外洩

2018-05-06 00:01

中韓面板龍頭結盟 恐衝擊台廠

2018-05-05 23:50

張汝京入職青島大學 任微納技術學院終身名譽院長

2018-05-05 17:24

台灣夏普將滿周年 桃機空清屋啟用倒數

2018-05-05 12:54

台達電進駐群聚效應 將催生AI聚落

2018-05-05 01:33

聯發科出貨中興 經部放行

2018-05-05 01:33

佳世達董座土雞精神組 台灣最強智慧醫療艦隊

2018-05-04 09:43

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46

台達電大投資 北中南擴廠

2018-05-05 01:33
看更多

熱門文章

匯款手續費一銀鳴槍 6月13日起調漲

2018-05-05 17:37

中韓面板龍頭傳結盟 台廠友達、群創首當其衝

2018-05-06 00:33

中韓面板大廠若合作 台太陽能LED血淚史恐重演

2018-05-06 00:31

蔡總統遠眺風機：聲音會不會很大？

2018-05-05 23:40

連維護費都不交 紙上公司變幽靈公司 OBU大減5萬戶

2018-05-05 22:09

張汝京入職青島大學 任微納技術學院終身名譽院長

2018-05-05 17:24

OIU業績吹冷風 首季3公司掛蛋 還是靠陸客撐盤

2018-05-06 06:48

中韓面板龍頭結盟 恐衝擊台廠

2018-05-05 23:50

勞動基金至3月底 帳面虧損313億元

2018-05-05 17:38

赴歐旅遊、自由行成趨勢 觀光博覽會業者搶商機

2018-05-06 01:13

全台25大夜市貢獻國庫2.3億 逢甲夜市第一

2018-05-06 00:01

蔡總統：5.5GW風電 2025年達陣

2018-05-06 01:10

洗錢防制清查 3成OBU帳戶被關掉

2018-05-05 23:23

防洗錢 西聯匯款6月15日起只剩京城銀服務

2018-05-05 23:29

美中打貿易戰台灣如何自保？ 陸委會前副主委獻策

2018-05-05 16:56

一輩子需百萬醫療費 保險公司推終身理賠無上限

2018-05-06 11:28

服務遠道而來的新朋友 京城銀將繼續提供西聯匯款服務

2018-05-05 22:08

投保住院醫療險 金管會：注意七大要點

2018-05-06 13:55

金價回檔 專家：可分批購入

2018-05-05 21:31

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

匯市最前線／台幣短線估走揚

2018-05-06 00:27

智慧機械展周三登場 台廠秀智造升級成果

2018-05-06 00:33

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03

美鋼鋁稅 籲我釐清「含中成分」

2018-05-06 00:10

傳統旅遊業者強打服務牌 力抗訂房網

2018-05-06 01:13

Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05

國人持有高收益債比重大減14% 新興市場債倍增

2018-05-05 22:52

元大人壽：每人平均一生要負擔125.6萬元醫療費

2018-05-05 19:16

市場不確定風險消彌 金價回檔幾乎回吐全數漲幅

2018-05-05 21:31

5月報稅別忘大陸所得 併入綜所稅免挨罰

2018-05-05 19:41

國人布局境外基金 至少有一半放債券

2018-05-05 22:52

車載系統升級 提升自駕安全

2018-05-06 00:24

神腦總裁林保雍懷念母親 成立基金會表揚優秀護理師

2018-05-05 16:20

源思科技守護企業 揪科App機密不外洩

2018-05-06 00:01

上月出口7日公布 估增兩位數

2018-05-06 01:13

影／「權民搶百萬」權證講座 朱成志：台股6月轉好

2018-05-05 21:06

夜市開立發票業者 僅占三成

2018-05-06 00:01

每周一勢／Q1實質GDP年增3.04％

2018-05-06 01:20

致勝心法／創新就是解決消費者痛點

2018-05-06 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top