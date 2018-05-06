Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北報導



Google一年一度的盛會「Google I/O 2018」開發者大會將於美西時間8日上午正式登場。去年執行長喊出了「AI（人工智慧）優先」的策略，在過去一年間，Google致力於落實將AI 推廣到各項服務，與AI密切相關的機器學習（ML, Machine Learning）技術更精進，也優化了Google不少服務。

每年Google 會在開發者大會中宣布即將推出的功能、工具以及其生態系統中所有軟體產品和服務，並且以攤位展示各項技術應用以及協力開發者生產的產品。去年在攤位中，語音助理Assistant以及智慧喇叭Google HOME的應用，展示出未來AI在家庭中對個人的協助；也在大會中宣布Google Pay進入台灣。

根據外電報導，目前Google 開發者大會可期待的亮點，包括新的作業系統，全新Google汽車的體驗，以及AI 與機器學習的新發展。在Google Auto部分，開發者大會宣布要展示「Android Auto的新媒體體驗」，極可能是整合Assistant與音樂、天氣、行程、導航等服務。

大會中也預期將會發表下一代行動作業系統Android P，將更人性與更符合行動裝置的效能。另外一個作業系統則可能是穿戴式裝置「Wear OS」的新版本，可能有新的改進，也可望看到一些搭配的硬體。

去年，Google在AI和ML領域取得不少成就，包括改進了部分開發中第三世界的醫療技術，去年底還幫NASA找到兩顆小行星，展現了AI運算專家與特殊領域專家合作，透過資料共享帶來的突破。今年預期將展示在醫療、環保等領域的成果。

Google研發VR產品已有一段時間，去年Daydream已經透過聯想開發出獨立VR頭戴式耳機Mirage Solo，今年預期會推出新的改良產品，同樣受到業界關注。