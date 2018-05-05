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聯發科出貨中興 經部放行

2018-05-05 01:33經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

聯發科證實，經過近兩周審查後，順利取得經濟部國貿局的許可，即日起將重新恢復出貨給中國大陸網通和手機品牌廠中興通訊

不過，業界認為，雖然經濟部放行台廠對中興出貨，但美國對中興通訊的七年限制（美商不得出貨給中興通訊）仍在，現在美商仍握有不少關鍵技術或零組件，中興通訊終端成品能否出貨仍需觀察。

美國商務部於4月17日向中國大陸通訊設備廠中興通訊發出長達七年的出口管制禁令，要求所有美商不得出售零組件給中興通訊。經濟部國貿局隨後於23日行文各大公協會，要求相關業者若要出貨給中興通訊，必須依進出口管制規定，提出申請，通過後始得出貨。國內各大零組件廠商日前全面暫停出貨給中興通訊，一一由國貿局審查。

聯發科昨日證實，已經順利取得許可，可以恢復出貨給中興通訊。

供應鏈指出，握有關鍵技術的美商目前還是受限於美國商務部的七年禁運規定，不得出貨給中興通訊；非美國企業只要取自美商授權的技術，不違反管制出口的技術類別，仍可以出貨。

目前台灣的作法是申請制，有出貨需求的廠商要自行提出申請。聯發科審查通過，代表政府正逐一放行符合出貨資格的廠商。

法人認為，對於長達七年不可出貨的競爭對手高通，聯發科可以出貨給中興，將具備取代商機。不過，零組件產品生態系複雜，美商在不少領域具備關鍵或獨占地位，像是手機的作業系統或網通高階晶片等，未來中興通訊的網通或手機等終端產品何時恢復正式出貨仍須觀察。

中興通訊聯發科網通
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