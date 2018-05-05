台達電大投資 北中南擴廠

2018-05-05 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



台達電搶攻自動化及機器人商機，台達電董事長海英俊（左）與科技部長陳良基（右）昨天共同出席記者會。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

台達電昨（4）日宣布，投資10億元啟動台中中科機器人研發總部投資計畫，擴大自動化布局，董事長海英俊表示，台達電近期擴大北中南三地投資，自動化、機器人、汽車測試設備等都是今年布局重心。估計今年台達電整體在土地、廠房、自動化生產等項目資本支出超過百億元，希望打造獲利新動能。

台達電昨天與中科管理局一起舉辦台達擴大投資中科記者會，台達電將投資逾10億元，在中科建立機器人研發總部，預計2020年9月啟用，依據台達電內部規畫，累計至2028年，機器人研發總部將創造300億元營收。

海英俊表示，台達電很早開始布局工業自動化，搭上智慧製造的趨勢，尤其近年發展機器人技術，陸續推出四軸、六軸機械手臂，至今產量累計超過2,000支。台達機器人除了減速機以外，從伺服馬達與驅動器、控制器、人機介面、視覺系統、感知系統等關鍵零組件到相關軟體都是自行研發製造，自製率達85%，成本優勢大，也是台達電布局工業自動化的一大利基。

台達電擴大投資台灣，除了中科投資計畫外，日前也宣布中壢廠加碼投資，兩地的土地及廠房等投資已達40億元，若加計設備及軟體等，總投資金額達55億元。海英俊說，目前計劃承租台南科學園區土地，打造台南三期廠房，台南主要以機器、工業控制及太陽能逆變器及UPS等產品為主，預計明年動工。

海英俊表示，在智慧製造產業鏈中，智能機器人、自動化和物聯網技術是最主要的組成關鍵，也是台灣產業升級急需的助力，看好台中產業聚落的發展前景與需求，選擇在中科設立新廠，開發智慧製造關鍵技術和設備，包括智能機器人、PC-based控制器、以及先進光學設備等，藉由與在地產業鏈接軌合作，讓台中產業聚落成為智慧製造升級的領頭羊，帶領台灣「智造」升級。