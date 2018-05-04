奇美材現增發行2億股 參加海外存託憑證

2018-05-04 21:55 中央社 台北4日電



奇美材料今天董事會通過現金增資，發行普通股2億股參與發行海外存託憑證，並提請股東會授權董事會於2億股額度內，一次或分次發行。

奇美材料表示，如以上限2億股額度內順利發行普通股參與發行海外存託憑證，所發行股數將占增資後股本的23.10%。目前奇美材實收資本額新台幣66億5728萬5000元。

奇美材料指出，中國大陸面板廠林立，新增產能不斷開出，奇美材料看好大陸面板廠對偏光板的需求增強，目前除大陸昆山第2條偏光板產線之外，又投資人民幣10億元在西安動土，準備在中國大陸建第3條幅寬達2.5公尺的偏光板產線。

為因應資金需求，奇美材料董事會通過發行普通股2億股參與發行海外存託憑證，全案將提請股東會授權董事會於額度內，一次或分次發行。

奇美材料在台灣有4條偏光板產線，中國大陸昆山第一條產線去年量產，產線規模與台灣單一產線相當，在看好中國大陸大尺寸電視面板用偏光板市場，昆山廠建置全球第一條幅寬達2.5公尺偏光板生產線，此產線為與日東電工株式會社簽訂技術授權，預計最快2019年第2季投產，第3條產線預計落腳大陸西安。

奇美材料於2005年由奇美實業投資創立，產品以液晶顯示器用偏光板為主，供應全球液晶面板大廠，主要應用於PC螢幕、液晶電視、筆電；以及其餘中小尺寸部分應用如PDA、行動電話、數位相機、數位相框與車載產品如GPS、車載電視。