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TBC與民視授權爭議延燒 11次調處仍破局

2018-05-04 14:37中央社 台北4日電

TBC台灣寬頻與民視授權爭議延燒5個月，NCC自去年11月起迄今進行11次調處，但未獲共識，TBC在今天凌晨下架民視新聞台。這也是NCC成立12年來，首次發生因授權協商不成，造成停播。

凱擘去年宣布放棄頻道代理業務後，原本由凱擘代理的民視開始單槍匹馬和系統商談，但自去年11月與TBC協商今年「民視新聞台」頻道授權時，因民視堅持三台包裹授權，雙方數度協商未獲共識破局。

TBC台灣寬頻是鴻海副總裁呂芳銘旗下的有線電視系統，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，TBC昨天深夜停止播送民視新聞台訊號，影響逾70萬收視戶；以下為全案大事記：

‧106年11月21日，民視公司董事長郭倍宏親自跟TBC協商，要求「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」三頻道採包裹播送，TBC僅同意播出民視新聞台，雙方未達成共識。

‧106年12月26日，TBC表明假使無法在契約屆滿前取得臨時授權同意書，為避免侵權，107年1月1日將停止播送民視新聞台訊號。

‧106年12月29日，NCC找雙方調處，TBC獲民視新聞台單一頻道臨時授權，期限從107年1月1日到2月15日。

‧107年1月15日，TBC因為跟民視協商始終沒有進展，為了避免後續侵權問題，先向NCC提出申請下架民視新聞台。

‧107年1月18日，TBC取得三立財經新聞台同意上架TBC系統平台，取代民視新聞台頻位，向NCC申請頻道變更。

‧107年2月13日，在NCC出面調處下，雙方同意臨時授權延至3月底。

‧107年3月21日，NCC多次透過調處會議，協助民視跟TBC商談，但仍無共識，雙方同意延長臨時授權合約到4月15日。

‧107年4月10日，雙方延長臨時授權至4月底，NCC呼籲儘快達成協議；TBC提出下架民視新聞台申請案，NCC決定續行審議。

‧107年4月25日，NCC要求雙方在30日臨時授權合約終止前應完成授權協商，不得斷訊，否則將依法對雙方開罰。

‧107年4月27日，民視跟TBC達成協議，延長臨時授權至5月3日。

‧107年5月2日，NCC要求民視與TBC 5月15日前應透過仲裁等方式協議，且在達成協議前，不得斷訊、下架等情形，否則將依法開罰。

‧107年5月4日，TBC因為沒有取得民視臨時授權，3日晚間11時59分59秒停止播送民視新聞台訊號，民視發表聲明，表達遺憾外，也透露TBC自今年1月1日起，突然拒絕支付民視公司授權費用。NCC則表明將依法開罰，並求TBC立即改正。

NCC
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