TBC正式停播民視新聞台 76萬戶受影響

2018-05-04 00:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



民視與系統台業者台灣寬頻通訊(TBC)因授權問題談不攏，最近一次調處破局，民視拒絕再臨時授權延長到5月15日，TBC正式宣布從5月4日凌晨起停播民視新聞台。這是國家通訊傳播委員會成立12年來，第一次發生頻道與平台業者因為授權價格問題協商不成，導致雙方破局，進而造成停播。受影響的戶數約76萬戶。

NCC對於雙方不聽勸、造成斷訊，非常生氣。NCC發言人翁柏宗表示，對於雙方未能顧及消費者權益，導致民視新聞台斷訊，NCC予以嚴正譴責。

他說，NCC已依法做成明確行政處分，雙方卻不願遵行行政處分之內容，將依法裁罰，後續還會有強制力措施要求雙方遵行 NCC作成之行政處分。

從去年開始，民視與TBC已經多次協商，並由NCC進行雙方調處。民視希望將新聞台、台灣台、第一台三個頻道一起播出並收費，TBC則拒絕、只希望民視新聞台頻道上架。最近一次調處，NCC要求民視延長授權到5月15日，要求TBC出示過去三年的合約作為出價依據，民視則必須提供新聞台單一頻道的報價。NCC強調，消費者權益最大，雙方一個不准斷訊，一個不准下架。此外，NCC委員會也建議雙方尋找公正第三方單位仲裁價格，找出合理的授權價金。

不過，雙方都不理會NCC的要求。昨天晚間23時59分後民視沒有提供授權許可，TBC宣稱為了避免侵害版權，正式停播民視新聞台。TBC表示，對於民視不願意延長臨時授權導致必須停止播放民視新聞深表遺憾。因為民視不願延長授權，為避免侵害著作財產權而有相關的民刑事責任，迫於無奈於臨時授權期滿時，必須停止播送民視新聞。仍願意繼續與民視協商民視新聞台的上架事宜。

TBC表示，下周一仍繼續請民視繼續進行協商會議，希望民視派人參加、達成上架協議，維護消費者權益。