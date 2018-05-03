謝勤益：三星電視出貨量4000萬台 蟬聯全球第一大

2018-05-03 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



HS顯示器研究總經理謝勤益表示，全球電視品牌龍頭的三星電子，今年在高階QLED電視市佔辦有強烈企圖心，出貨量將倍增至400萬台，挹注今年出貨總量可達4,000萬台，蟬聯全球第一大，台灣供應鏈友達（2409）、群創、聯發科、達運受惠可期。

三星電子3日來台發表2018年全新旗艦QLED量子電視，謝勤益應邀出席，會後接受訪談時強調，現今可以生產QIED電視面板主要為三星顯示器、友達二家，三星品牌的電視以採用自家的面板為主，友達第二供應來源，主力集中在65吋以上，加上大陸海信、TCL等一線電視品牌也銷售量子電視，預期全年的銷售規模可達500萬台，三星佔比最大可達400萬台，整體將高於另一陣營OLED電視的300萬台。

他強調，三星今年電視整體的出貨規模跟去年相近，但採取中高階產品為主，包括4K電視都跟台灣供應鏈有緊密關係，除了面板大廠的友達之外，面板雙虎之一群創也在供應鏈之一；此外，電視晶片的聯發科、背光板的達運都是重要的合作夥伴。

謝勤益說：「今年全球電視市場規模可達2.25億台，約成長3%，但在55吋以上大尺寸電視成長幅度更為顯著，可達30%至40%，相對於32吋、42吋的增加則處於停滯，反映了面板自去年持續降價之下，刺激消費者可以同樣的金額選購更大尺寸的電視，帶動大尺寸電視的成長力道。」

他指出，以65吋以上為例，全球市場將由去年的1200萬台，今年上看1600至2000台，成為一級品牌電視競相投入的主力機種。換算以2,000美元以上的大電視，在電視銷售金額佔比可達40%，持續升溫之中。

謝勤益認為，6月相繼來臨的世足賽、亞運等的大型運動賽事，將促使消費者選購大尺寸電視的動能，高畫質、高對比及流暢度是三大購買重點。