Pepper瞄準AI教育市場 亞太電暑假有新戲

2018-05-03 16:45 中央社 台北3日電



Pepper機器人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

亞太電信引進機器人Pepper登台，在多場商展活動成功集客，計劃今年暑期導入校園，激起學生學習AI的動力，但目前仍然以B2B2C模式為主，暫無直接在消費市場開賣的計畫。

亞太電信引進機器人Pepper登台不到2年，已提供更多智慧應用，包括人臉辨識、QR code辨識等動態智慧報到迎賓服務或商品解說，並在各企業活動中擔任多元活動大使，靠著集客力與多元服務，幫企業賺進營收。

亞太電信今天透露，Pepper也有計劃導入校園，從今年暑假開始，且地點不侷限在校園，Pepper有很多開發程式的功能，未來將指導學生如何寫Pepper的程式，激起學生學習AI的動力。

針對Pepper導入消費市場計畫，亞太電表示，目前仍是以B2B2C模式為主，暫無直接在消費市場開賣的計畫。

亞太電信盤點，Pepper目前活動案例有DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會所舉辦的「DSA數位奇點頒獎」典禮，Pepper成功吸引超過200家媒體，協助頒發年度AI行銷獎項。

值得一提的是，今年台灣嘉義燈會上，Pepper在國際慶典擔任重要角色，還在嘉義高鐵、台鐵進行燈會交通資訊查詢的解說員，燈會貴賓室也看見Pepper為燈會內容導覽。

另外，鴻海總部近期已導入「人臉辨識系統」讓員工打卡，一次最高能辨識16位人臉。