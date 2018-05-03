聯電獨董 請來徐爵民

2018-05-03 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／台北報導



前科技部長徐爵民。 報系資料照 分享 facebook

晶圓代工廠聯電今年6月12日股東常會將全面改選九席董事，擬將外部董事席次提高至六席，占比達三分之二，財務長劉啟東將退出董事會，並引進前科技部長徐爵民擔任獨董。聯電表示，希望藉由增加外部董事提升公司治理。

聯電原有九席董事，但其中一席外部董事辭任之後，目前為八席，其中內部董事四席，分別是董事長洪嘉聰、簡山傑與王石兩位總經理，以及劉啟東；外部董事共有四席，其中有三席是獨董。

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聯電今年股東會將全面改選董事，預計內部董事由目前的四席減為三席，外部董事則由目前的四席增加為六席，其中六席外部董事中，包含四席獨立董事。

聯電本次董事候選名單為：洪嘉聰、簡山傑、王石，劉啟東因內部董事減少一席，因此不在次此次候選名單中。

獨立董事候選人部分，原獨董黃振豊與朱文儀將角逐連任，前清大校長劉炯朗將由獨董轉為董事。

另外，此次新增外部董事為徐爵民，他是首次出現在聯電的獨董名單中；前清華大學校長陳力俊也是本次聯電的獨董候選人。

聯電指出，清大與交大位於新竹科學工業園區周邊，也是國內培養科技人才重要的大學，兩校卸任校長一直以來都是聯電獨董人選，希望藉由他們對高科技的專業，協助提升公司管理。

劉啟東表示，此次提高外部董事的席次，主要是希望能持續提升公司治理，因為這些外部董事、獨立董事，都沒有在聯電公司中擔任職務，地位更超然也更中立。

他說，目前台股所有上市櫃公司中，外部董事占董事會席次多達三分之二的企業非常少，聯電藉由提升外部董事的比重，希望對股東權益及公司營運產生更為正面的效果。