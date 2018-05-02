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友達跟集團企業佳世達、明基整合綜效 共同創造價值

2018-05-02 23:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

友達（2409）董事長彭双浪指出，跟集團企業佳世達、明基的垂直及分工整合，共同創造價值，例如在醫療行業用的面板跟顯示器，以及電競顯示器等攜手，發揮更大綜效。

友達榮獲2018遠見CSR年度大調查「電子科技業組」首獎，及幸福企業、環境友善楷模獎，由彭双浪、友達永續長古秀華代表受獎。

他會後接受訪談時表示，佳世達本來就是集團的企業，雙方不僅只有持股關係，共同創造價值這是很明顯的，並在業務上有很多的合作，例如，彼此是雙方的供應商，友達提供面板給發展醫療用顯示器有很好成效的佳世達，佳世達也提供PC板或其轉投資公司的零組件給友達，雙方已有很好的發展基礎。

彭双浪說，基BenQ則是電競顯示器經營突出的品牌之一，明基的產品製造主要來自佳世達，面板又來自友達，明基的成功就是友達加上佳世達，這是個正面循環，三方是加起來創造更多的價值，而非在殺價競爭的市場去合作。

他強調，佳世達近幾年來在醫療用顯示器方面有很不錯的成績，友達今後也想在醫療用面板多著墨，雙方還有很大合作空間。此外，佳世達發展的六大智慧領域，包括智慧商店、智慧能源、智慧企業、智慧工廠、智慧醫院、智慧學校，整機都需要用到面板，在垂直及分工整合將可發揮集團更佳的綜效。

彭双浪認為，大陸面板廠京東方在多角化經營的很好，從系統到上游IC都自己做，是可敬的對手，但能得到什麼結果有待觀察。他指出，過去台灣面板廠也做垂直整合，但完整度不如京東方；韓國面板廠過去也是以垂直整合見長，但整合並沒有做出很不一樣的成績，因此，會有怎樣的成績還需要觀察。

佳世達面板友達

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