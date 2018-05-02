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4G資費繼續殺 電信三雄500元有找吃到飽

2018-05-02 20:38經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

軍公教499元上網吃到飽方案自然退場，但電信業者4G資費戰打個不停，500元有找吃到飽方案，在中華電信、台灣大、遠傳網路門市及特定門市都找的到。

中華電信推出網路門市限定，月繳469元，上網限速21M吃到飽，網內前5分鐘免費，網外25分鐘及市話10分鐘，優惠期間到五月底。

中華電信自5月1日起至5月15日期間提供「公教購機優惠方案」，月繳399元或月繳599元，可購買指定手機，包括ASUS、HTC、SAMSUNG、SONY及iPhone等。其中，月繳599元，即享合約期間行動上網吃到飽，網內通話免費，每月市話和網外通話共180分鐘免費，每月再送100元國內通信費。

台灣大除強打網路門市及特定門市的399元，限速21M上網吃到飽，前五分鐘網內免費，網外25分鐘，前六個月399元，後六個月恢復499元。

近期台灣大也推出網路門市限定499元方案，網內前五分鐘免費，網外送30分鐘，優惠時間到5月底。

遠傳目前優惠方案除與LINE Mobile合作，月繳499元，不限速吃到飽，月繳399元，限速21M吃到飽。近期更悄悄推出限時快閃促銷的母親節優惠方案，單門號499元上網吃到飽，網內互打免費，網外跟市話各送90分鐘，在13日前可在個別門市申辦。

上網吃到飽4G中華電信

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