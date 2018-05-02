杜拜國際汽配展 中東市場敲門磚

2018-05-02 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃銘峯 ╱即時報導



由法蘭克福展覽公司主辦的第16屆杜拜國際汽車零配件暨維修工具展（Automechanika Dubai 2018） 訂5月1至3日在杜拜世貿展覽中心舉辦，展出項目包括：車用電子及系統、車用配件、維修與保養、洗車設備、汽車護理和修復工具、輪胎和電池，預計吸引超過3萬名買主參觀。

根據TechSci Research的研究顯示，中東地區引擎、汽車零件、系統、輪胎和汽車配件的銷售收入到2021年將超過150億美元大關，而2017年約為124億美元，年成長率為4.9%。

Automechanika Dubai 2018身為中東和非洲最大的汽車售後市場、服務行業展示及商機交流平台，吸引如生產新型汽車、卡車、挖掘設備和固定式發動機過濾系列產品的ALCO Filters公司（攤位號H10）、西班牙著名Matrax潤滑油的IQR公司（F34）、英國知名泵浦專業生產公司Autopumps（G11）、台灣專業煞車來令生產商陸達工業（F26）、台灣車用後視鏡製造商豐華交通（C13）、台灣專業補胎用品的營標（A41）等，現場展出最新產品技術。

展會期間，經濟日報（中經社）設有買主服務攤位（SA-C47），提供台灣車輛零配件總覽（TTG）、台灣手工具年鑑（Handtools）、台灣工業五金暨扣件專輯（TIS）等專業雜誌供買主索閱，並搭配CENS.com商機媒合服務，為台灣外銷產業爭取更多現場商機。