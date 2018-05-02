影／【精選話題】直擊智慧工廠

2018-05-02 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉思敏 ╱即時報導



為了追求轉型升級，許多工廠投入大量資本，換上智慧化設備，讓電腦協助監控製程，修正誤差，大幅提升了良率和產能。到底，智慧工廠，是如何運作的？帶您一起現場直擊。