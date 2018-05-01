多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34 中央社 新竹1日電



多明尼加共和國的旗幟上午還掛在外交部大廳。記者曾學仁/攝影 分享 facebook 外交部今天表示，多明尼加與我國斷交，即日起終止雙邊合作計畫。在多明尼加設有太陽能電廠的新日光表示，電廠已營運2年，有穩定收入，預期營運應不會受兩國斷交影響。

外交部長吳釗燮今天表示，中國與多明尼加宣布自5月1日建交，中華民國也自即日起終止與多明尼加的外交關係，將終止雙邊合作計畫、撤離大使館。

新日光持股100%子公司太陽能系統整合商永旺能源，在多明尼加中部建置有34MW(百萬瓦)規模的太陽能電廠，總投資額約1.1億美元，為多明尼加、也是加勒比海最大的太陽能電廠，每年可產生5047萬度電，並創造約740萬美元的電費收入。

新日光董事長洪傳獻今天對中央社記者表示，永旺多明尼加太陽能電廠是透過加拿大孫公司去投資，且純屬商業契約行為，電廠已營運2年，有穩定收入，預期營運應不會受兩國斷交影響。

永旺並將持續進行第2期35MW規模的太陽能電廠建置，預計最快今年底可完工。

除多明尼加外，永旺已在台灣建置118個太陽能電廠，發電規模達40MW，並在美國、日本與英國等地布局，累計全球電廠規模逼近145MW，今年預計於全球簽約或開發系統及電廠專案將約400MW。

據外交部資料，多明尼加共和國面積48.442平方公里，位處加勒比海地區，2015年9月時人口有1047.9萬人，2016年台灣對多國輸出1億663.9萬美元，多國輸入5967.5萬美元。