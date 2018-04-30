AI及IOT新興應用 IC設計服務產業將扮演重要腳色

2018-04-30 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



觀察多數投資人對於未來AI及Data center成長趨勢給予正面看法。台積電在法說會中提到，未來AI及IOT將繼虛擬貨幣後，為下一波成長來源，由於IC設計門檻降低，越來越多 system companies 在自製晶片，因此tape out數量增加，這在IC設計服務公司中也看到同樣趨勢，富邦投顧看好包括信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）及智原（3035）等。

根據Gartner預估，2017年AI晶片市場規模僅3.14億美元，2018年AI晶片市場產值將成長至10億美元，預估2022年將達132.5億美元。2017~2022年推升AI晶片市場成長不儘是來自於data centeredge computing為接續data center後主要成長力道。

隨著Personal device及IOT走向智慧化，Gartner預估2022年AI晶片產值中，IOT及Personal device產值分別為20.28億美元、19.08億美元。

AI晶片已成為名家IC設計及雲端服務公司展重點，包含Facebook、Amazon、Google、阿里巴巴等將自製自家Sever用AI晶片：聯發科、Qualcomm、海思的智慧型手機晶電也納入AI功能，此外Edge computing中的語音辨識、臉部辨識未來將廣泛應用於start home、IOT、IPCam等，帶動Edge computing用的AI晶片成長。

富邦投顧表示，譜瑞強項在高速傳輸上技術布局、競爭優勢及未來高速傳輸晶片應用於PC及data center市場規模，譜瑞在data center的上具長遠產品線規劃，已在開發PCI G晶片，未來將逐步揭露出data center上用高速傳輸晶片roadmap，因此，市場對於譜瑞長期成長性信心度將更高。