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首報族免驚！5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

陸廠擬組記憶體大聯盟 群聯：態度開放

2018-04-30 09:02中央社 新竹30日電

中國大陸長江存儲傳出有意串聯群聯等台灣廠商，組成記憶體產業大聯盟。群聯表示，目前仍無任何合作計畫，不過，對於投入產業的任何廠商都抱持開放態度。

紫光集團旗下長江存儲傳出有意與台灣記憶體控制晶片廠群聯及封測廠矽品、南茂等，組成記憶體產業大聯盟，目標取代韓國廠商，打進蘋果(Apple)記憶體供應鏈。

群聯表示，長江存儲合作消息僅為市場揣測，目前並無任何計畫。

不過，群聯同時指出，對於投入快閃記憶體產業的任何廠商都抱持開放的態度，若有相關需求將評估適切的合作方式。讓外界對群聯與長江存儲未來合作仍存有想像空間。

群聯快閃記憶體大聯盟

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