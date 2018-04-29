雲端產業產值逐年增 人力需求旺

2018-04-29 19:34 中央社 台北29日電



雲端產業產值逐年上漲，也急需各種跨領域人才，未來3年平均每年新增650至750名專業人力需求。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著科技進步，雲端產業產值逐年上漲，也急需各種跨領域人才，未來3年平均每年新增650至750名專業人力需求；但33%的相關業者表示，人才不易尋，有人才不足情形。

勞動部勞動力發展署旗下的求職網站台灣就業通發出新聞稿指出，根據經濟部工業局發布的「2018-2020重點產業人才需求推估調查」，在10項重點產業中，雲端服務產業產值逐年上漲，預估年成長率達20.1%，急需各種跨領域人才。

台灣就業通表示，根據經濟部的調查，台灣未來3年，雲端產業平均每年新增650至750名的專業人力需求；但受到其他產業競爭，及專業人才數量不足的影響，有33%的業者表示，人才不易尋得，有人才不足情形。

台灣就業通說，目前相關業者在台灣就業通招募專業人才。例如自由系統所開出的雲端技術工程師，從系統維護到網管主管的職缺，月薪有新台幣5萬元到8萬元，需3年以上技術支援經驗，能有效地與客戶溝通；德安資訊的系統開發工程師，月薪3萬5000元至6萬元，負責雲端飯店管理系統、網路預訂系統服務、雲端企業資源規劃(ERP)，以及雲端ERP設計/開發/測試。

為了培養相關領域的專業人才，台灣就業通指出，勞動力發展署也陸續開辦包括雲端網路班、雲端辦公室與電腦輔助設計（CAD）繪圖應用班、行政人員雲端資訊技能應用班等課程，提供勞工培養專業能力。