陸媒質疑補刀 聯發科澄清：已申請出貨中興

2018-04-29 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



美國封殺中興通訊後，外傳經濟部國貿局也要求聯發科對中興通訊停售晶片；聯發科昨（28）日凌晨在官微緊急發文表示，依台灣經濟主管部門要求，正積極準備相關文件，申請中興的貨品出口許可證，以期儘快獲得貨品出口許可證後繼續順利出貨。

27日有大陸媒體轉述彭博報導，引述聯發科CEO蔡力行的話指出，台灣已禁止聯發科出售晶片給中興通訊，引發軒然大波，認為聯發科想「補刀」中興；不過實際查詢彭博各種管道，並未發現此類報導。

新浪看點引述多名大陸網友在微博留言，表示支持中興通訊，並譴責台灣有關部門為虎作倀，沒事湊什麼熱鬧。

觀察者網報導，聯發科27日起就馬不停蹄地澄清解釋，昨天聯發科官微凌晨發布聲明，聯發科財務長暨發言人顧大為也接受大陸多家媒體採訪時表示，這是（台灣方面）國際貿易法律遵循的基本程序要求，並不是針對特別的公司，聯發科正在努力取得出口證明。

顧大為坦承，目前確實無法向中興通訊出貨，因為正在申請許可證，一旦拿到證便可出貨，預計可能需要二至三周時間。

每日經濟新聞報導，顧大為舉例，例如歐盟對日本的一家企業進行制裁，那麼在對外貿易中，台灣相關主管部門就會發文，對轄下所有企業進行提醒，如果哪家企業給日本出貨，就要申請。

對於經濟部何時能夠批准向中興通訊出口的許可證，顧大為表示，審批申請的權力在主管部門，他不方便預估；但過去聯發科也進行過許多類似的申請，例如2016中興被美國制裁時，他們去申請，只用了三周時間就通過了。