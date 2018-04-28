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中興華為遭刁難 CNBC：蘋果將成中美貿易之爭最大輸家

2018-04-28 21:16聯合報 記者林宸誼╱即時報導

CNBC截圖
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美國CNBC著名主持人克瑞莫（Jim Cramer）28日在談到中美貿易戰時表示，美國刁難中興通訊、華為，將使蘋果公司面臨嚴重損失。

克瑞莫在CNBC節目中指出，美國在中國大陸進口大量的手機、電腦和零件，而蘋果許多零件是在大陸組裝，如果川普要對1,000億美元的大陸商品加徵關稅的話，最簡單的方法就是把目標指向電子產品，許多方面都會使蘋果蒙受損失，例如會提高零件成本，中斷供應鏈，最糟糕的就是可能會遭遇大陸的反擊。

克拉默表示，在不重傷美國經濟情況下，根本無法重創大陸，對於美國最大的兩家公司蘋果和沃爾瑪來說，對價值1,000億美元（約占美國從大陸進口總額的五分之一）的大陸進口產品徵收關稅，將對消費者和投資者產生巨大負面影響。

他認為，無論如何，這兩家公司中都有一家會遭到重創，如果對許多重要的技術徵收重稅，這些技術最終可能會損害蘋果的利益。或者可以對一籃子消費品徵稅，而這就相當於對沃爾瑪加稅。

克瑞莫指出，蘋果的許多產品都是在大陸組裝，貿易戰可能會導致供應鏈中斷，並可能引發其他懲罰措施，例如抵制。雖然蘋果可以試著把這些成本轉嫁給消費者，但對手機加徵20%的關稅，代表在大陸組裝的1000美元iPhone，突然漲價至1200美元。

蘋果關稅貿易戰

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