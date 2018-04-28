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廣達林百里瞄準AI夢 接班人要比他聰明

2018-04-28 21:18中央社 台北28日電

廣達董事長林百里（右）表示，他與副董事長梁次震50年的友誼，從未吵過架，是最佳拍...
廣達董事長林百里（右）表示，他與副董事長梁次震50年的友誼，從未吵過架，是最佳拍檔。記者李珣瑛／攝影
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廣達電腦董事長林百里今天表示，自己喜歡做夢，從做PC的夢，到雲端的夢，一直往前走，現在做人工智慧（AI）的夢；談及接班人，他認為，要找比他聰明的人，要有創新的想法。

林百里今天在廣達成立30週年家庭日活動表示，AI有很多的機會，清朝時期外國打進來，「我們還用義和團打拳」；美、蘇冷戰時期，有原子彈才是強國。不過，現在有AI才是強國，大國比AI，展現國家競爭力，也是一種策略的決勝點。

他直言，AI市場比互聯網市場還要大，應用範圍更廣，不用服務業整合，透過軟體服務整合即可。AI技術發展很久，但現階段半導體硬體價格才比較便宜，市場應用才開始，AI產業正要起飛，各類終端工廠都可應用。

廣達成立30年，林百里感慨廣達從小小的公司到今天的規模，就像以前電腦很大一台，誰也想不到電腦可以做到今天這樣子輕薄。

林百里在活動中勉勵員工，說自己很開心，也推崇事業伙伴廣達副董事長梁次震，學物理人執行力很強，很厲害，是公司的引擎；梁次震則推崇「百里有遠見」。

說到廣達接班人，林百里認為，要找比他聰明的人，現在一級主管都培養很好。以目前環境來看，特別重視AI應用，畢竟產業規則和以前不一樣，未來領導人，要有創新的想法，創造新的商業模式。

台積電董事長張忠謀預計今年6月退休，交棒劉德音、魏哲家；雲門舞集創辦人林懷民預計2019年底卸任藝術總監，由雲門2藝術總監鄭宗龍接棒。

林百里特別推崇台積電、雲門舞集，一個在科技、一個在文化領域，讓大家認識台灣，把台灣的價值面讓世界看到，讓人尊敬。

他說，自己擔任雲門舞集董事十幾年了，雲門舞集創辦人林懷民令人尊敬，台灣不只是有硬體，更有文化底蘊，雲門讓台灣的藝術文化可以被全世界看到，讓很多人尊敬。

林百里廣達雲門舞集

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