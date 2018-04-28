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國巨併購連發 公開收購君耀

2018-04-28 01:40經濟日報 記者張瑞益／台北報導

國巨董事長陳泰銘（左）與君耀董事長曾國修（右）。 （聯合報系資料庫）
國巨董事長陳泰銘（左）與君耀董事長曾國修（右）。 （聯合報系資料庫）
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被動元件龍頭廠國巨昨（27）日宣布，擬以每股73元在公開市場收購保護元件廠君耀-KY全部股權，總收購金額最高33.65億元。國巨表示，收購君耀-KY有利提升保護元件比重，讓產品組合更完整，提升對其他國際被動元件業者的競爭力。

國巨公開收購期間從5月4日到6月21日，公開收購君耀-KY全數普通股約4,610萬股，公開收購成就條件為2,305.5萬股，占收購總股數50.1%，預計總收購金額為16.86億到33.65億元，以君耀-KY昨天收盤價65.9元計算，溢價幅度10.7%。國巨表示，此案是雙方協議合意，經營團隊和大股東對此案相當認同。

國巨指出，此次收購君耀-KY的策略目的包括增加產品組合，擴大提供客戶在被動元件產品的一次購足服務。國巨表示，每股73元收購價主要是參考君耀-KY財務資訊與近期市場價格、採用市價法等評價方式評估，並委請獨立專家對收購君耀-KY價格合理性出具意見書。

對於此次收購，國巨財務協理張明菁表示，一般而言，電子產業收購案的溢價幅度普遍在10%至20%間，這次收購溢價幅度約10.7%，符合一般收購行情。

君耀-KY去年營收27.1億元，毛利率34.2%，稅前淨利率12.3%，每股純益4.96元，股東權益報酬率（ROE）為14%。

此次公開收購完全以現金完成，截至今年第1季底，國巨手上約當現金約200億元，資金部位相當充足。

君耀-KY產業布局以安控、通訊、汽車電子、電源供應器、智能電表為主，客戶包括在上述領域的中國主要大廠，其中安控比重較多，約占營運比重23%，其餘在車用電子、智能電表也都和國巨在市場有互補作用。

國巨表示，君耀-KY生產廠區及研發中心各四座，位於台灣及中國，全球共有九個銷售據點，員工總數約1,100人，未來收購君耀-KY後，能將該公司目前的銷售強化，提升營運。

君耀-KY表示，將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性等，並委請獨立專家表示意見。

經濟日報提供
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