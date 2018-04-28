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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

明泰 董事規劃人選出列

2018-04-28 00:07經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

佳世達董事長陳其宏。　 報系資料照
佳世達董事長陳其宏。　 報系資料照
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佳世達(2352)近期入股明泰科技，明泰董事候選人最近出爐，新入列名單中，除佳世達董事長陳其宏外，友訊已故創辦人高次軒之子高宏毅首次進入明泰董事會。

明泰今年董監改選，將選出六席董事及三席獨立董事。董事名單中，友訊掌握兩席，包括原本就是明泰董事的林仕國，及首次被派任進入明泰董事會的高宏毅；佳世達取得兩席，由陳其宏及財務資深副總王淡如擔任代表人，而明泰董事長李中旺、總經理林裕欽同為董事候選人，獨董則為黃明富、林茂昭、李慈泉。

明泰為網通品牌廠友訊內部研發製造部門獨立的公司，友訊一直都是明泰最大股東，高宏毅今年將首次進入明泰董事會，成為業界關注焦點。

佳世達日前以每股23元，總金額23億元，認購明泰1億股，增資完成後，明泰股本從44億元提升到54億元，最大股東友訊持股降為22%，佳世達成為明泰第二大股東。

明泰長期專注於網通技術研發，未來策略要以「行動通信」為核心，成為第一家跨入系統局端解決方案的台灣網通廠商，希望藉由與佳世達結盟，鞏固解決方案出海口，達到互乘效果。

佳世達近年積極發展多種解決方案，並搶進物聯網整體解決方案，攜手明泰，可望強化佳世達在物聯網中，「通訊」領域，並擴大佳世達產業鏈布局。

明泰認為，未來雙方除在通路市場互補，同時著眼5G龐大商機時代來臨，雙方也將合作深耕於車聯網、智慧城市及工業4.0，預期雙方策略合作效益可望自下半年開始發酵。

明泰佳世達友訊

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