三顧新董事 具生醫專業背景

2018-04-28 00:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



跨足再生醫學的三顧（3224）昨（27）日公告下屆董事提名名單，多位具生技醫療背景的重量級人士加入，包括由國發基金提名的現任台大醫院院長何弘能，前健保局長鄭守夏教授，義大醫學院副院長楊智惠等人。

此外，三顧董事會特地邀請現任台杉投資公司董事長吳榮義出任獨立董事，下任董事成員的專業背景堅強，可說國內生技公司中所僅見，對公司未來生技事業大加分。

國發基金參與三顧現增後，在日前提名現任台大醫院院長、曾任台灣幹細胞學會理事長、國際細胞治療學會副理事長的何弘能，出任國發基金法人代表董事一職。同時獲得提名的新任法人董事還有曾任行政院衛生署副署長、中央健保局總經理及局長的鄭守夏，以及現任義大醫學院副院長、社團法人台灣生物科技學會理事長楊智惠。

此外，這次新任董事提名名單中包括俊貿國際董事長吳振隆，他是國內有線頻道內容供應商的知名人士，掌有包括HBO在內的8個頻道。新加坡寰聚智本投資董事長趙弘章則是國外私募基金代表。

三顧在這次新任提名董事當中，經營階層僅持有三席，其餘八席皆由學有專精的人士擔任。在新任11席董事中，超過1/3的董事具醫療生物科技背景，顯然是針對旗下細胞層片產品即將在今年申請進入臨床試驗所作布局。