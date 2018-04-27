陸廠搶單 台廠電視代工首季出貨大衰退

2018-04-27 21:04 中央社 台北27日電



研調機構DIGITIMES Research分析師羅惠隆表示，台灣電視代工廠首季出貨衰退33.8%，是歷來首季最大的衰退幅度，除品牌客戶銷售不佳、庫存高，中國大陸搶單，也是重要原因。

羅惠隆說，以北美知名電視品牌Vizio為例，第1季銷售不理想，庫存偏高，加上除台灣代工廠冠捷、鴻海、瑞軒、緯創之外，更找上中國大陸的京東方代工，分食台灣代工廠訂單。

他指出，京東方集團有面板廠也有電視組裝廠，當面板缺貨時，電視品牌商向能充分供貨的京東方買面板，但京東方集團的電視組裝廠也順勢搶下電視代工訂單，直接影響的就是台灣電視代工廠。

DIGITIMES Research調查，台廠代工液晶電視第1季出貨量約660萬台，較去年第4季衰退33.8%，為歷來衰退幅度最大的第1季，對北美市場出貨衰退尤其明顯。

羅惠隆預期，2018年第2季台廠液晶電視出貨量小增，季成長率可望優於2017年同期，但出貨量仍不如2017年第2季。

他解釋，儘管包含中國大陸的亞洲市場為台灣電視代工廠最大出貨地區，但台廠陸系品牌客戶第1季銷售表現多不理想。除小米較穩定外，包括樂視、暴風、微鯨等網際網路電視業者，對台廠出貨至中國大陸市場助益均不大，台灣電視代工廠對亞洲市場出貨比重高，主要來自冠捷對自有品牌出貨，及鴻海對夏普（Sharp）出貨。