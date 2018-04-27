影／聯發科Q2營收看增 蔡力行這麼說

2018-04-27 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



晶片大廠聯發科，今(27)日舉行線上法說會，執行長蔡力行親自主持。受到傳統淡季、和第四季基期較高影響，聯發科首季稅後淨利26.6億、年減近6成。但展望第二季表現，預估會有一到兩成的成長，來聽聽蔡力行是怎麼說的。