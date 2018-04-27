華為遭美調查 投信：影響陸5G發展時程

2018-04-27 14:33 中央社 台北27日電



美國商務部調查中國大陸業者違反美國對伊朗與北韓制裁協議的火苗，市場傳出燒到華為，投顧業者分析，主要影響5G交換機時程，但會刺激中國大陸加速發展自家晶片。

華為是全球網通設備龍頭暨全球第3大智慧手機廠，與大立光、台積電、日月光、鴻海等台灣大型電子廠關係密切，市場憂心，若華為受制裁，台灣半導體、光學、電子組裝暨零組件產業都將受衝擊。

本土投顧分析，若後續華為也遭到美國禁售，影響最大的將來自100G雷射與應用在數據交換機中邏輯IC及基地台基頻會用到的FPGA，FPGA 雖有日本供應商可選擇，但因基地台設計複雜、電信規範嚴格，導入新料件恐延遲5G測試時程。

根據去年中國大陸5G第2階段結果，本土投顧表示，華為與中興表現領先同業，將是中國大陸5G發展的主導者，若美方確實執行斷料，雖對目前進行的第3階段測試影響有限，但仍將影響預計在2019與2020年進行的規模試點。

本土投顧認為，美國市場占華為比重低於5%，手機業務更僅占0.5%，若美國晶片禁止出貨給華為，受影響的應用仍以基地台設備相關為主，手機有海思晶片的資源，低階部分可由聯發科取代高通晶片，對整體手機相關業務衝擊不大。