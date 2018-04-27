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【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

燈桿變聰明了 可偵測大氣與控管車流

2018-04-27 09:27中央社 台北27日電

台塑企業旗下南亞光電長期深耕LED照明本業，去年起發揮整合功效，在一根路燈桿上加裝安全監控和大氣環境偵測系統，再利用無線或有線網路傳資料，為智慧城市建設奠定重要基礎。

南亞光電在2018國際照明展中展出這款最聰明的路燈，南亞光電告訴中央社，南亞光電將傳統路燈智慧化，加裝安全監控攝影機、大氣環境偵測系統，再配合通訊閘道器(gateway)一次控制最多200盞路燈，靠著有線或無線網路傳輸資料及控制。

南亞光電表示，這款最有頭腦的路燈可以發揮智慧保全的功能，分析控管人流、道路車流，並且監控週遭區域及自動故障回報；另外還可結合多達18項的空氣汙染、溫濕度偵測，分析控管氣象、空污資料等大數據採集，傳送到後端控制中心再加以分析。

南亞光電指出，這款路燈還可以經由控制中心連線中央氣象局的日出日落時間，自動開關路燈，甚至在夜間某固定時段人流和車流減少後，亮度自動降低，再晚一點亮度自動再降，不用整晚都保持全亮，可以節省能源。

南亞光電副總經理羅榮晃告訴中央社，智慧路燈系統融合多項智慧城市所需的偵測和監控設備於一身，不用在馬路上架設好幾根桿子，可以美化市容；南亞光電正在與安全監控設備廠商洽談，除了監控固定區域外，還要針對禁止區和禁止徘徊區的警示和攝取畫面等再進一步升級。

另外在實地驗證部分，羅榮晃說，目前以南亞光電樹林廠區為初期試驗場域，目前準備再進一步放在更大區域廠房和道路上進行實驗。

智慧城市空污
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