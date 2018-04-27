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國巨今停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

被動元件龍頭國巨昨日宣布將於今天停牌，市場揣測將宣布併購案。 報系資料照
被動元件龍頭國巨昨日宣布將於今天停牌，市場揣測將宣布併購案。 報系資料照
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被動元件龍頭國巨昨（26）日宣布將於今天停牌，市場揣測將宣布併購案。市場點名，可能再次發動對大毅的非合意併購；也傳出可能將併購標的延伸至海外，包括日商太陽誘電、美商KEMET等都可能是遭收購對象。

針對停牌原因，國巨發言窗口指出，將於今日舉行重大訊息說明會，目前無法回應。

國巨停牌動作引發諸多揣測，因為同一時間並沒有其他國內被動元件廠停牌，市場展開大點名，舉凡台、日、美系積層陶瓷電容（MLCC）、電感、電阻或保護元件同業，全被點過一輪。

尤其是近期股價急漲、先前國巨併購未成功的對象大毅，成為此次遭優先點名的對象。至昨日截稿前，無法取得大毅的回應。

經濟日報提供
經濟日報提供
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法人認為，若是國巨併購對象是國內上市櫃公司，應該屬於非合意形式的併購。

去年至今，包括MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容、固態電容、晶片電阻都出現缺貨、漲價；尤其是MLCC，為國巨創造可觀的利潤，不僅第1季營收創新高，毛利率衝破51%，並創造單季獲利42.58億元，每股稅後純益12.15元。

國巨股價也跟著一路上攻，一度攻克700元大關，即使近日漲多回檔，昨日收盤價為593元、漲9元，市值超過2,000億元。

再加上同屬國巨集團成員的凱美，售廠利益已全數進帳，在手現金逼近50億元。無論從股價、現金等條件來看，市場預期今年可望成為國巨集團的併購年。

今年初，國巨旗下電感廠奇力新就以換股方式併購同業美磊；凱美也在本月上旬公告持有保護元件和天線廠佳邦一成股權；隨著國巨今日停牌，預期宣告集團今年確實是大舉擴張的一年。

國巨併購大毅
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