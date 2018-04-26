親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

鄭仁傑升任 工研院服務系統科技中心主任

2018-04-26 22:45經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院今（26）日舉行服務系統科技中心主任佈達典禮，由資訊與通訊研究所副所長鄭仁傑升任該中心主任，同時兼任資通所副所長。

服務業是台灣經濟的命脈之一，也是創造就業的主要來源。隨著數位經濟和體驗經濟崛起，台灣的服務業也面臨快速發展與轉型升級。像是安全電子支付風潮逐漸襲捲全球，AI人工智慧結合健康照護服務，都顯示創新科技結合服務業的應用服務，將為人類帶來下一波科技革命。台灣若能以資通訊（ICT）產業的豐沛能量為基礎，將有助於服務業者導入資通訊科技，增加服務內容的獨特性與新穎性，進一步打造新型態的服務模式，創造產業的新藍海價值。

新任工研院服務系統科技中心主任鄭仁傑，具備資通訊科技背景，專長於巨量資料、人工智慧、金融科技與安全電子支付、智慧製造、智慧健康等目前當紅科技發展趨勢上，並擁有深厚的技術能力與實務經歷，正是能將這些先進資通資訊技術導入不同產業的跨領域人才。工研院將借重鄭主任的專長與經驗，帶領團隊投入服務系統科技開發，期促成更多元化的產官學研合作，帶動國內智慧科技應用風潮。

鄭仁傑為國立清華大學高階經營管理碩士與國立中央大學資訊及電子碩士，長時間投入於資訊與通訊以及巨量資訊科技之研究，十分熟悉最前端資通訊科技，擅長跨域整合與建立創新模式，同時深入了解產業需求，成功建置多項智慧服務系統或發展創新商業模式，例如，開發領先Google TV之全球首套智慧電視與應用市集平台整體解決方案，並開發多螢一雲創新科技服務，帶動國內電視裝置業者升級為軟硬體整合創新服務的科技服務旗艦供應商；完成「自主研發資訊安全技術與金融科技解決方案」，並引領國內監理科技發展等，此外研發多元電子商務平台之線上即時推薦系統，建立「智慧製造」、「智慧商務」與「智慧金融」等應用典範。

鄭仁傑曾擔任經濟部行動台灣應用推動計畫與智慧生活應用計畫等大型資通訊或跨領域計畫主持人，熟知科技發展趨勢與產業需求，並負責多項鏈結國內外、跨領域專案，以工研院研發能量與矽谷業者透過合資（joint venture）或合作發展（joint develop）的方式，促成國際合作商機。

鄭仁傑表示，現今資通訊科技發展瞬息萬變，各種新商業應用型態呈現爆發式成長，不僅影響各產業營運思維，還顛覆使用者的習慣。接任工研院服科系統科技中心一職，將持續扮演創新科技與產業鏈結的重要橋梁，將AI人工智慧、巨量資料、行動網路、資訊安全等先進資通訊科技，結合跨領域合作與創新商業模式，推動國內產業發展智慧製造、智慧健康與醫療、智慧流通與生活之服務系統科技，並提升服務創新商業模式，建立台灣產業的優勢與差異化，展現高科技化應用潛力。

工研院服科中心主任鄭仁傑。工研院／提供
工研院服科中心主任鄭仁傑。工研院／提供
分享
工研院26舉行「服務系統科技中心」主任佈達典禮，左起：工研院協理余孝先、工研院副...
工研院26舉行「服務系統科技中心」主任佈達典禮，左起：工研院協理余孝先、工研院副院長張培仁、工研院院長劉文雄、工研院服務系統科技中心主任鄭仁傑、工研院董事長李世光。工研院／提供
分享

資通訊工研院人工智慧
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

麗臺攻AI商機 推出新繪圖卡

2018-04-26 14:41

宏碁教育市場再下一城 獲選智利專案供應商

2018-04-26 14:35

華為攜手順發3C 首度結盟在地通路

2018-04-26 14:28

太陽能市況不同調 單晶強多晶觀望

2018-04-26 13:58

從慘賠500萬到拚美國上市 黃立成怎麼從嘻哈藝人轉型創業家？

2018-04-26 13:40

一個「小媳婦部門」為何能讓台積電擊敗三星 獨吃蘋果？

2018-04-26 13:36

電視尺寸增 康寧：液晶玻璃產量年增約5%

2018-04-26 13:10

三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

2018-04-26 12:21

正新印度廠3月量產 已接獲本田機車胎訂單

2018-04-26 11:47

iPhone高價助攻 全球Q1智慧機ASP走揚

2018-04-26 11:40

萬達上櫃漲逾2成 鎖定非消費性觸控面板

2018-04-26 11:35

Q1本國法人申請發明專利前十名 友達居冠成長逾一倍

2018-04-26 10:32

研調：矽基AMOLED最適用於AR眼鏡

2018-04-26 10:07

工研院攜手台水公司 瞄準東南亞水處理商機

2018-04-26 09:05

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

聯發科提名董事 晨星董座入列

2018-04-26 01:10

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

大宇資旗下公司 獲陸廠投資10億

2018-04-26 00:57

高燦鳴：科技業資本支出與報酬率脫鉤了

2018-04-26 00:57

LGD轉虧 面板進入黑暗期

2018-04-26 00:57

民視下架風波 NCC擬開罰

2018-04-26 00:53

詹宏志：三大商機將爆發

2018-04-26 00:53

華碩 進入交班二部曲

2018-04-26 00:53

林之晨：AI區塊鏈革命 台灣有優勢

2018-04-26 00:53

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

「觀功念恩」 亞崴機電美化心靈留員工

2018-04-25 17:55

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

勞保年金累存近七千億 退休金想領得多有撇步

2018-04-26 11:39

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

回溫攏是假？雙北Q1預售房價跌回五年前

2018-04-26 10:10

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

北市五年內失去人口紅利 業者：房價恐失支撐力道

2018-04-26 12:51

父母留房不用蓋公宅？ 李同榮：年輕人沒那麼沒骨氣

2018-04-26 11:41

話題不斷…新光金「雙姝怨」 金管會要查

2018-04-26 00:47

星宇航空籌設許可 交通部核准了

2018-04-26 17:35

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

LGD轉虧 面板進入黑暗期

2018-04-26 00:57

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼要去了解

2018-04-26 18:09

顧立雄：「純網路銀行」要生存 只有一條路

2018-04-26 19:56

去年送黑熊傘！ 中鋼股東會今年送超美收納皂禮盒

2018-04-26 14:41

長榮航空徵才 招募200名地勤人員

2018-04-26 17:05

財政部發文 禁止公股銀行員代客繳稅

2018-04-26 10:56

房貸逾放攀升 將專案金檢

2018-04-26 01:06

這四種人身保費 不能列舉扣除抵稅

2018-04-26 15:54

因應房貸逾放增加 銀行私下延長寬限期

2018-04-26 01:06

5月刷信用卡繳稅 免手續費是基本配備

2018-04-26 21:06

新一波銀行加入 13家銀行卡片可綁定ApplePay

2018-04-26 12:05

反洗錢清查 5萬個OBU帳戶被砍

2018-04-26 00:44

詹宏志：三大商機將爆發

2018-04-26 00:53

綜所稅5月1日起申報 明天開放查調所得資料

2018-04-26 20:21

不用盯盤不靠政府 利變保單助你累積退休金

2018-04-26 06:00

名家觀點／川普挑動貿易戰 結果難料

2018-04-26 01:07

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30

新光金董總薪酬 排中後段班

2018-04-26 00:47

北市房屋稅收 近10年首見減少

2018-04-26 00:17

三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

2018-04-26 12:21

台新金融卡綁定國際3大Pay行動支付 全數開通

2018-04-26 09:56

聯發科提名董事 晨星董座入列

2018-04-26 01:10

獲理賠醫藥費 不得申報扣除

2018-04-26 01:15

葡萄王業績起飛 大股東挺

2018-04-26 00:50

華碩 進入交班二部曲

2018-04-26 00:53

民視下架風波 NCC擬開罰

2018-04-26 00:53

小金庫越裁越多 主計長拜託各部會不要再成立基金

2018-04-26 12:04

台電首當新房包租公 競價結果26日揭曉

2018-04-26 06:00

蔡明興外孫女滿月 喜送蛋糕

2018-04-26 00:44

不收取手續費又給回饋 信用卡繳稅找哪家？

2018-04-26 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top