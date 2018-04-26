鄭仁傑升任 工研院服務系統科技中心主任

2018-04-26 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院今（26）日舉行服務系統科技中心主任佈達典禮，由資訊與通訊研究所副所長鄭仁傑升任該中心主任，同時兼任資通所副所長。

服務業是台灣經濟的命脈之一，也是創造就業的主要來源。隨著數位經濟和體驗經濟崛起，台灣的服務業也面臨快速發展與轉型升級。像是安全電子支付風潮逐漸襲捲全球，AI人工智慧結合健康照護服務，都顯示創新科技結合服務業的應用服務，將為人類帶來下一波科技革命。台灣若能以資通訊（ICT）產業的豐沛能量為基礎，將有助於服務業者導入資通訊科技，增加服務內容的獨特性與新穎性，進一步打造新型態的服務模式，創造產業的新藍海價值。

新任工研院服務系統科技中心主任鄭仁傑，具備資通訊科技背景，專長於巨量資料、人工智慧、金融科技與安全電子支付、智慧製造、智慧健康等目前當紅科技發展趨勢上，並擁有深厚的技術能力與實務經歷，正是能將這些先進資通資訊技術導入不同產業的跨領域人才。工研院將借重鄭主任的專長與經驗，帶領團隊投入服務系統科技開發，期促成更多元化的產官學研合作，帶動國內智慧科技應用風潮。

鄭仁傑為國立清華大學高階經營管理碩士與國立中央大學資訊及電子碩士，長時間投入於資訊與通訊以及巨量資訊科技之研究，十分熟悉最前端資通訊科技，擅長跨域整合與建立創新模式，同時深入了解產業需求，成功建置多項智慧服務系統或發展創新商業模式，例如，開發領先Google TV之全球首套智慧電視與應用市集平台整體解決方案，並開發多螢一雲創新科技服務，帶動國內電視裝置業者升級為軟硬體整合創新服務的科技服務旗艦供應商；完成「自主研發資訊安全技術與金融科技解決方案」，並引領國內監理科技發展等，此外研發多元電子商務平台之線上即時推薦系統，建立「智慧製造」、「智慧商務」與「智慧金融」等應用典範。

鄭仁傑曾擔任經濟部行動台灣應用推動計畫與智慧生活應用計畫等大型資通訊或跨領域計畫主持人，熟知科技發展趨勢與產業需求，並負責多項鏈結國內外、跨領域專案，以工研院研發能量與矽谷業者透過合資（joint venture）或合作發展（joint develop）的方式，促成國際合作商機。